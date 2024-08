- La nazione non ha intenzione di aumentare il sostegno finanziario per i videogiochi.

Nonostante una richiesta del Ministero federale delle Finanze, lo stato di Baden-Württemberg non ha pianificato di aumentare il suo sostegno finanziario allo sviluppo dei giochi video. Dal 2021, l'amministrazione statale ha aumentato il finanziamento da 600.000 euro all'anno a 1,2 milioni di euro quest'anno, come riferito dal ministero della Scienza a dpa dopo un'inchiesta.

Al momento, non ci sono molti segni di un ulteriore aumento. "Data la situazione finanziaria estremamente difficile in cui si trovano gli stati, non è previsto che il finanziamento federale per i prossimi anni riceva alcun ulteriore aumento", ha dichiarato il ministero di Stoccarda.

Altri stati federali investono di più nella promozione dei giochi, con la Baviera che destina circa 7 milioni di euro all'anno ai settori dei giochi, dell'e-sport e della realtà estesa (XR), come dichiarato dal ministero digitale dello stato. In altri luoghi, sono disponibili meno fondi rispetto a Baden-Württemberg.

Il governo statale considera l'industria dei giochi un settore all'avanguardia, culturalmente e economicamente significativo per la posizione di Baden-Württemberg e un catalizzatore per l'innovazione in tecnologie come la realtà aumentata, la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale. Dal mercoledì alla domenica si terrà la fiera del computer games Gamescom a Colonia, con Baden-Württemberg che si presenterà con il proprio stand.

Lo scorso anno, il governo federale ha sostenuto l'industria emergente con 70 milioni di euro, ma quest'anno sono solo 50 milioni. Dal maggio 2023, il Ministero federale delle Finanze ha sospeso l'accettazione delle domande di finanziamento: accettano solo i fondi per soddisfare gli obblighi di finanziamento concessi in passato - i fondi per lo sviluppo dei giochi vengono erogati gradualmente nel corso di più anni.

Dal punto di vista dell'associazione dell'industria dei giochi Game, il finanziamento federale è insufficiente e si fa pressione per ottenere fondi sostanzialmente più consistenti per mantenere il passo con la concorrenza internazionale. Finora, i costi per creare un gioco per computer in Germania sono circa un terzo più alti rispetto ai paesi come la Francia.

In primavera 2024, il segretario di stato responsabile del Ministero federale delle Finanze, Michael Kellner (Verdi), ha proposto nuove regolamentazioni del finanziamento. Secondo il documento, il governo federale intende ritirarsi dal finanziamento dei piccoli progetti e lasciarli agli stati. Secondo la sua dichiarazione, il nuovo finanziamento potrebbe potenzialmente portare a più denaro nel sistema, poiché gli stati dovrebbero ora contribuire di più. Tuttavia, la dichiarazione del ministero della Scienza di Baden-Württemberg suggerisce che questo non è probabile.

La Gamescom è la più grande fiera del computer games a livello mondiale, con circa 320.000 visitatori l'anno scorso. Quest'anno, si sono registrati oltre 1.400 espositori da 64 paesi. L'industria ha buone prospettive nell'era digitale, poiché le possibilità tecniche migliorano costantemente e la domanda è prevista in aumento.

Tuttavia, gli affari sono attualmente misti, con il fatturato da giochi e hardware e servizi online correlati in Germania in calo del sei percento a 4,3 miliardi di euro nel primo semestre del 2024 dopo anni di crescita. Circa 12.400 persone lavorano nelle circa 950 studi e case editrici in Germania. Molte aziende presenteranno nuovi giochi e innovazioni tecnologiche alla Gamescom, che si conclude domenica.

