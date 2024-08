- La nazione ha espulso cinque infractori di origine afghana.

Forze dell'ordine in Baden-Württemberg hanno espulso cinque pericolosi criminali di origine afghana su un volo diretto a Kabul all'alba di un venerdì, con altri 23 afghani a bordo. Quattro di questi individui avevano trascorso del tempo in prigioni statali, mentre l'ultimo era stato prelevato direttamente da un centro di accoglienza per rifugiati e successivamente espulso, come riferito dal Ministero della Migrazione. Ciascuno di questi individui è stato etichettato come "criminali pericolosi".

Tra i deportati c'era un ex membro di un quartetto di 31 anni, che aveva violentato una ragazza di 14 anni per ore in uno stato di ubriachezza in un centro di accoglienza per rifugiati di Illerkirchberg la notte di Halloween del 2019. Aveva scontato la sua pena in prigione ed era stato arrestato dalle autorità per l'espulsione.

I rimanenti quattro sono stati espulsi dalle prigioni. Un 25enne residente a Ravensburg è stato detenuto per tentato omicidio e ha trascorso del tempo in prigione locale. Un 34enne di Bad Schussenried (distretto di Biberach) era in prigione a Rottenburg per tentato omicidio. Un criminale incallito aveva accumulato più di 160 reati. Questo individuo ha trascorso del tempo in prigione a Ludwigsburg. Il 45enne di Stoccarda condivideva lo stesso centro di detenzione con il suo compagno di espulsione per tentato omicidio.

Il segretario di Stato della CDU Siegfried Lorek ha definito le espulsioni un contributo positivo alla sicurezza del paese. Il suo ufficio non ha fornito informazioni su quando o se ci sarebbero state altre espulsioni dalla regione sudoccidentale verso l'Afghanistan. Lorek ha ribadito la sua richiesta al governo federale di facilitare ulteriori espulsioni verso l'Afghanistan e la Siria.

I cinque individui condannati sono ora proibiti dall'ingresso in Germania o in qualsiasi paese dell'UE. Secondo il Ministero della Migrazione di Stoccarda, su di loro è stato imposto un divieto di viaggio.

Le fonti affermano che il volo di espulsione ha richiesto una notevole quantità di pianificazione a causa della mancanza di relazioni diplomatiche con le autorità talibane a Kabul. Dopo un attacco al coltello mortale a Mannheim alla fine di maggio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ha annunciato che le espulsioni di criminali gravi e potenziali minacce dall'Afghanistan e dalla Siria sarebbero proseguite.

despite the recent suspected Islamist-inspired deadly stabbing in Solingen, authorities insisted that the deportation flight was planned well in advance, according to official sources. Media reports suggest that the preparations for the flight took two months.

Critici hanno espresso preoccupazioni per la situazione dei diritti umani in Afghanistan.

Dal agosto 2021, i talebani hanno riassunto il controllo dell'Afghanistan, suscitando condanne internazionali a causa della loro intensa repressione dei diritti delle donne. Ci sono stati un notevole calo dei conflitti nel paese, anche se occasionali attacchi continuano ad avvenire, molti rivendicati dal gruppo terroristico Stato Islamico.

I critici hanno denunciato la brutale repressione dei talebani nei confronti dei difensori dei diritti umani, dei manifestanti e dei giornalisti, che secondo le organizzazioni per i diritti umani vengono sottoposti a detenzione, scomparsa o torture. Il Consiglio dei Rifugiati del Baden-Württemberg ha espresso ampio disappunto e ha sostenuto che le espulsioni violavano il diritto internazionale.

Il commissario è stato invitato dal segretario di Stato della CDU Siegfried Lorek a facilitare ulteriori espulsioni verso l'Afghanistan e la Siria, in quanto vede le recenti espulsioni come un contributo positivo alla sicurezza del paese. La commissione ha anche imposto un divieto di viaggio sui cinque individui che sono stati espulsi, impedendo loro di entrare in Germania o in qualsiasi paese dell'UE.

Leggi anche: