- La nazione continua a possedere un numero considerevole di maschere per il coronavirus.

Un cospicuo stock di maschere di protezione contro il Corona è ancora presente nello stato. Secondo il Ministero dell'Interno di Schwerin, il conteggio ammonta a circa 2,7 milioni di unità, come comunicato all'agenzia stampa tedesca su richiesta. Questi includono maschere per bambini usa e getta e maschere chirurgiche. Il magazzino era di oltre 4,5 milioni di maschere in più rispetto a un anno fa.

Le maschere con le date di scadenza variano da agosto a ottobre dell'anno successivo. Il ministero non è stato in grado di fornire esattamente quante maschere sono state scartate a causa della scadenza. "I periodi di acquisto e i lotti variabili rendono difficile determinare il numero esatto di articoli scartati con un certo sforzo", ha spiegato una portavoce del ministero.

Le maschere sono state una presenza costante nel corso della pandemia.

È stato anche notato: "A causa dei costi di acquisto variabili e della scadenza continua, non possiamo fornire il valore attuale del magazzino di maschere scartate".

Durante la pandemia di Corona, le maschere di protezione contro il Corona sono state un aspetto regolare della vita nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Le maschere erano essenziali per diverse circostanze - come nei negozi o sui bus e sui treni - per diversi mesi di fila.

Il Ministero dell'Interno del Meclemburgo-Pomerania Anteriore è responsabile della gestione del magazzino di maschere di protezione contro il Corona dello stato. Nonostante ci siano circa 2,7 milioni di maschere in magazzino, non possono fornire un numero esatto di maschere scartate a causa della scadenza e dei periodi di acquisto variabili.

Leggi anche: