Dopo ripetuti casi di violenza contro le donne a Berlino, la Ministra federale della Famiglia Lisa Paus sta lavorando per potenziare il sostegno alle vittime. "Il nostro paese sta affrontando un problema grave di violenza contro le donne. Questo deve essere affrontato", ha dichiarato la membro dei Verdi a Berlino. "Abbiamo bisogno di più di un piano di sicurezza contro gli attentati con coltelli terroristici; abbiamo bisogno anche di misure per la prevenzione e la protezione delle donne dalla violenza."

Sta proponendo una Legge sull'aiuto alla violenza, che garantirebbe a tutte le vittime il diritto all'assistenza, secondo Paus. Questo potrebbe salvare delle vite. "Ciò comporterà anche investimenti finanziari, consentendoci di aiutare gli stati federali nell'istituzione di più strutture di sicurezza e prevenzione per le donne". Attualmente, sono insufficienti queste strutture.

A Berlino, una donna di 36 anni è stata accoltellata a morte il mercoledì e una di 28 anni venerdì. Entrambi gli attacchi sono stati presumibilmente compiuti da uomini. La polizia sospetta l'ex marito della 36enne nel primo caso e lo tratta inizialmente come un possibile caso di femminicidio. Il femminicidio si riferisce all'omicidio di donne esclusivamente a causa del loro genere - semplicemente perché sono donne. Il tipo più comune è l'omicidio di donne da parte dei loro partner o ex partner.

Sulla questione, Paus ha risposto: "Due casi di femminicidio a Berlino in una settimana - quasi ogni altro giorno, una donna viene uccisa dal suo partner o ex partner in Germania. Questo è frustrante."

Paus ha sottolineato che rafforzare la Legge sull'aiuto alla violenza potrebbe fornire il sostegno necessario alle vittime all'interno della sua famiglia, sottolineando l'importanza di affrontare la violenza di genere. Date le molteplici femminicidi in Germania, con una donna uccisa dal suo partner o ex partner quasi ogni altro giorno, Paus e la sua famiglia condividono una profonda preoccupazione per la sicurezza e il benessere delle donne nella loro famiglia e oltre.

