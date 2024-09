- La Nazionale tedesca si sta preparando per il triplo del Bayern.

Dopo la promozione di Joshua Kimmich a capitano della squadra, l'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann ha iniziato i preparativi per l'esordio nella Nations League contro l'Ungheria. Nella prima sessione di allenamento a Herzogenaurach, tutti i 23 giocatori hanno partecipato, con Jamal Musiala che ha preso parte solo al riscaldamento.

Successivamente, a causa della gestione del carico, Musiala, Kimmich e Aleksandar Pavlovic sono stati concesso un giorno di riposo. Tutti e tre avevano giocato nelle rispettive partite di Bundesliga della sera precedente, con il Bayern Monaco che ha sconfitto il Friburgo 2-0.

Focus dell'allenamento: Rafforzare le strategie per l'Europeo

Nagelsmann e il suo staff tecnico vogliono mantenere il sistema e lo stile di gioco della squadra fino alla partita di sabato (20:45 CET, ZDF) a Düsseldorf, concentrandosi invece sul rafforzamento della base costruita al campionato europeo casalingo. "Non introdurremo nuovi approcci, ma ci concentreremo sul rafforzamento, poiché abbiamo giocato bene agli Europei, ma ci sono aree che necessitano di un miglioramento", ha detto Nagelsmann.

Almeno tre nuovi posti in campo saranno necessari a causa dei ritiri degli storici giocatori dell'Europeo Manuel Neuer, Toni Kroos e Ilkay Gundogan. Nagelsmann ha confermato che Marc-André ter Stegen sostituirà Neuer tra i pali.

Pascal Groß, il nuovo acquisto del Dortmund, è il favorito per sostituire Kroos. "Pascal è uno dei giocatori che può ricoprire quel ruolo come Toni ha fatto per noi", ha detto Nagelsmann. Nagelsmann non ha ancora rivelato chi sostituirà Gundogan nel centrocampo offensivo.

Occasione per brillare per il debuttante Stiller

Angelo Stiller, l'unica nuova faccia nella squadra della Germania, avrà l'opportunità di fare colpo durante gli allenamenti. Il 23enne di Stoccarda ha avuto una stagione impressionante e merita una chance nella nazionale, secondo Nagelsmann.

Dopo la partita d'esordio contro l'Ungheria, la squadra tedesca affronterà i Paesi Bassi ad Amsterdam tre giorni dopo nella successiva partita della Nations League. La Bosnia-Erzegovina è l'altra squadra del gruppo. L'obiettivo di Nagelsmann è guidare il gruppo.

