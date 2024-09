- La nazionale tedesca, guidata dalla DFB, inizia i preparativi senza includere Musiala, puntando contro l'Ungheria.

Dopo la promozione di Joshua Kimmich a capitano della squadra, l'allenatore Julian Nagelsmann ha iniziato gli allenamenti del team per l'incontro inaugurale della Nations League contro l'Ungheria. Il centrocampista Jamal Musiala è stato l'unico assente dalla prima sessione ad Herzogenaurach, con il 21enne del Bayern Monaco che ha partecipato solo agli riscaldamenti a causa di preoccupazioni per la gestione del carico, come confermato dalla DFB.

Obiettivo: rafforzare il successo dell'Europeo

Nagelsmann e il suo staff intendono mantenere il sistema e lo stile di gioco esistenti fino alla partita di sabato (ore 20:45/ZDF) a Düsseldorf, concentrandosi invece sull'affinare i progressi fatti durante l'Europeo in casa. "Non introdurremo nulla di nuovo in questo ritiro. Affineremo solo ciò che abbiamo già ottenuto. La nostra prestazione all'Europeo è stata solida, ma ci sono alcuni aspetti che necessitano di miglioramenti. Siamo fiduciosi nel nostro approccio", ha dichiarato Nagelsmann.

È evidente che Nagelsmann dovrà riempire almeno tre posizioni chiave nella formazione iniziale, poiché i veterani dell'Europeo Manuel Neuer, Toni Kroos e Ilkay Gundogan si sono ritirati. Nagelsmann ha confermato che Marc-André ter Stegen sostituirà Neuer tra i pali.

Nel discutere il possibile sostituto di Kroos, Nagelsmann ha menzionato Pascal Groß del Borussia Dortmund come potenziale candidato. "Groß è uno dei giocatori che potrebbe adattarsi a quel ruolo. Gioca un ruolo simile a quello che Kroos ha avuto per noi", ha dichiarato Nagelsmann.

Nagelsmann non ha ancora deciso il sostituto di Gundogan nel centrocampo offensivo.

Prima opportunità per Stiller

Angelo Stiller, unico nuovo ingresso nella squadra della DFB, avrà la sua prima occasione a Franken per dimostrare il suo valore. Il 23enne ha avuto una stagione eccezionale a Stoccarda e si è guadagnato il suo posto nella nazionale, secondo Nagelsmann.

Dopo l'incontro con l'Ungheria, la nazionale tedesca giocherà contro i Paesi Bassi ad Amsterdam tre giorni dopo, come parte della Nations League. La Bosnia-Erzegovina è l'altra squadra del gruppo. L'obiettivo principale di Nagelsmann è quello di conquistare il primo posto nel gruppo.

