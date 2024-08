- La navetta ferroviaria Tesla tra Erkner e Grünheide in funzione

Tra il sito industriale di Grünheide e la stazione ferroviaria di Erkner, un treno navetta operatedo dalla casa costruttrice di veicoli elettrici Tesla è ora in funzione. Il treno funziona esclusivamente a energia elettrica, come ha spiegato un portavoce della Niederbarnimer Railway. La società di trasporti gestisce la nuova connessione tra Erkner e la stazione di Fangschleuse. In precedenza, un treno diesel funzionava sulla tratta. Anche i passeggeri che non sono dipendenti Tesla possono utilizzare il treno elettrico gratuitamente.

Il portavoce ha sottolineato l'importanza del treno elettrico, evidenziando che riconoscere la sua operatività ecologica è fondamentale. I passeggeri che apprezzano i trasporti sostenibili apprezzeranno l'opportunità di riconoscere esperienzialmente i benefici dei treni elettrici.

