- La nave museo Rickmer Rickmers di nuovo inviare e tornare

Dopo un processo di abbellimento di oltre due settimane in un cantiere navale sull'altra sponda dell'Elba, la nave museo Rickmer Rickmers ha ora ripreso il suo posto nel porto di Amburgo. La mattina, la nave storica è arrivata al suo ormeggio alle banchine come previsto. "Tutto è andato bene e non vediamo l'ora di accogliere presto molti visitatori a bordo", ha dichiarato un portavoce della nave museo all'agenzia di stampa tedesca. Negli ultimi giorni, numerosi restauratori, saldatori, pittori e altri esperti hanno lavorato sulla nave a tre alberi di 128 anni. "Tutto è andato secondo i piani e siamo rimasti entro i tempi previsti".

Molti lavori in meno di tre settimane

Dal tardo luglio, il team ha misurato lo spessore delle pareti d'acciaio e le ha rinforzate se necessario, riparato i punti con la corrosione e i buchi della ruggine, svuotato e rinnovato i bagni, pulito la nave e riparato o mantenuto molte altre cose. Dopo aver rimosso i molluschi dallo scafo, la nave cargo è stata dipinta più volte e infine verniciata. In totale sono stati utilizzati 2.600 litri di vernice, ha pubblicato il team del Rickmer Rickmers su Facebook. Ora, il Rickmer Rickmers splende di nuovo nei suoi tipici colori verde-bianco-rosso.

Ormeggio libero dal fango

Inoltre, durante l'assenza della nave museo, l'ormeggio vicino all'Elbphilharmonie è stato dragato e ripulito dal fango. Questo aveva dovuto essere rimandato initially a causa di una scarsa ossigenazione nell'Elba.

Erano stati pianificati più di due settimane e mezzo di lavoro al cantiere Norderwerft a Steinwerder, e il programma è stato rispettato - nonostante il Rickmer Rickmers fosse stato trainato nel cantiere un giorno dopo a causa del forte vento, e si fossero scoperti ulteriori necessità di riparazione durante il lavoro. Ad esempio, sono state scoperte danni più grandi alla figura di prua Rickmer Rickmers. Anche se questi erano stati inizialmente ripristinati, il portavoce ha detto che la riparazione o la sostituzione della figura di prua sarà ancora un tema nei prossimi anni.

La nave museo finanzia il restauro generale attraverso le donazioni e i biglietti d'ingresso. Il portavoce non ha ancora potuto fornire cifre concrete. La nave museo aperta ogni giorno è stata ormeggiata alle banchine per più di 35 anni. Deve andare al cantiere per un processo di abbellimento regolarmente, l'ultima volta è stata otto anni fa.

Info sulla storia del Rickmer Rickmers

I visitatori possono aspettarsi di vedere i risultati di numerosi trattamenti di bellezza sul Rickmer Rickmers, poiché i restauratori, i saldatori, i pittori e altri esperti hanno trascorso oltre due settimane e mezzo a rinforzare le pareti d'acciaio, riparare la corrosione, rinnovare i bagni, pulire la nave e svolgere vari lavori di manutenzione. A causa dell'assenza della nave, l'ormeggio vicino all'Elbphilharmonie è stato dragato e ripulito dal fango, garantendo un arrivo

Leggi anche: