La nave è temporaneamente sotto la cura della Meyer Werft.

Il governo federale tedesco e la Bassa Sassonia sono in trattative per acquisire una quota significativa di Meyer Werft, un'azienda di costruzioni navali in difficoltà, per evitare il suo fallimento e potenzialmente la disoccupazione di decine di migliaia di lavoratori. L'investimento stimato ammonta a €400 milioni, con garanzie aggiuntive di circa €1 miliardo ciascuno da entrambe le parti, secondo il Ministero dell'Economia.

Lo scorso settimana, i governi hanno annunciato l'intenzione di intervenire temporaneamente nelle operazioni dello stabilimento. Il Ministro dell'Economia Olaf Lies ha ora dettagliato le cifre, citando l'impatto critico della crisi di Meyer Werft su oltre 20.000 posti di lavoro in Germania, con la metà di essi situati nella Bassa Sassonia. Lies ha affermato: "Lo stato non può starsene con le mani in mano". Ha inoltre sottolineato l'importanza di tutelare l'industria navale tedesca.

Lies ha assicurato che lo stato non intende mantenere il controllo a lungo termine. È ottimista riguardo alle prospettive di Meyer Werft in mani private, sostenendo che "possiamo facilmente immaginare un futuro prospero per lo stabilimento fuori dal controllo statale". Ciò include la possibilità che la famiglia Meyer riacquisti le quote.

Entro la fine del 2027, Meyer Werft deve raccogliere quasi €2,8 miliardi per finanziare i prossimi progetti di navi. Le trattative per raggiungere questi accordi devono essere ultimate entro il 15 settembre.

L'instabilità finanziaria di Meyer Werft non è dovuta alla mancanza di ordini, ma piuttosto ai contratti pre-pandemici che non lasciano spazio per gli aggiustamenti dei prezzi considerando l'attuale aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Inoltre, nell'industria, l'80% del prezzo di costruzione di una nave viene solitamente pagato alla consegna, lasciando allo stabilimento la necessità di sostenere finanziariamente la costruzione con prestiti.

L'investimento proposto per salvare Meyer Werft dal fallimento avrebbe un impatto significativo sull'economia della Bassa Sassonia, poiché la metà dei posti di lavoro minacciati si trova in questo stato tedesco. Il governo federale tedesco e la Bassa Sassonia stanno fornendo collettivamente oltre €2 miliardi in garanzie per garantire il futuro di Meyer Werft.

