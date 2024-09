La nave di crociera della Carnival si scontra di fronte a un iceberg.

L'incidente si è verificato a bordo della Carnival Spirit, senza arrecare danni ai passeggeri o danni significativi alla nave. Così ha dichiarato un rappresentante di Carnival Cruise Line, descrivendo l'episodio come l'urto della nave con un frammento di ghiaccio galleggiante inaspettato.

La Carnival Spirit stava navigando nel fiordo Tracy Arm, in Alaska, un percorso acquatico famoso per i suoi paesaggi mozzafiato e il ghiaccio galleggiante.

Le immagini dell'evento sono apparse sui social media poco dopo, con numerosi passeggeri che hanno registrato la collisione della nave con l'iceberg.

@cass_goskie il 9/5/24 ha segnato il momento in cui la Carnival Spirit ha urtato un iceberg, ma non è stato necessario alcun intervento di emergenza. L'azione rapida dell'equipaggio nell'ispezionare i danni e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri è stata encomiabile. #greenscreenvideo#alaskacrociere#carnivalcruise#iceberg#fyp#icebergincident#cruiseaccident#titanic#carnivalspirit♬ original sound - Cassandra GoskieCassandra Goskie ha pubblicato un video su TikTok con una voce che dichiara: "Se affondiamo, ne è valsa la pena; è un momento da Titanic," pochi secondi prima dell'urto con il blocco di ghiaccio.

Nel frattempo, il passeggero Saurabh Singhal ha descritto l'arresto prolungato della nave per valutare i danni in un post su Facebook.

"L'ispezione ha rivelato che la nave non ha subito danni alla carena, e la nave ha proseguito il suo viaggio in Alaska senza problemi", ha informato un portavoce di Carnival a CNN Travel.

La Carnival Spirit ha concluso il suo viaggio di sette giorni in Alaska senza interruzioni il martedì, facendo ritorno a Seattle, Washington. In seguito, la nave è partita per un altro viaggio di 14 giorni in Alaska.

Nel 2022, la nave Norwegian Sun della Norwegian Cruise Line ha subito danni simili quando ha urtato un iceberg mentre navigava in Alaska. Per fortuna, non ci sono state ferite.

L'Alaska ha visto crescere le preoccupazioni tra i locali riguardo ai percorsi acquatici troppo affollati negli ultimi anni.

I percorsi acquatici dell'Alaska sono noti per le loro condizioni di navigazione impegnative, con il capitano John Herring, un pilota marittimo nel sud-est dell'Alaska, che ha notato che "il ghiaccio è solido e può danneggiare la carena o l'elica della nave". Inoltre, i forti venti e le correnti rendono la navigazione nelle acque ghiacciate ancora più complicata.

Tuttavia, come ha spiegato Chris Gray Faust, esperto di crociere e direttore esecutivo di Cruise Critic, "le moderne navi da crociera sono specificamente costruite per navigare in vari tipi di acque, e quelle progettate per l'Alaska possono resistere alle acque ghiacciate. I capitani esperti

Leggi anche: