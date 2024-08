- La natura illegale della decisione di Opera-Bau è stata messa in discussione in una denuncia presentata contro di essa.

Era la posizione del gruppo di Sinistra che la costruzione fresca del Teatro dell'Opera di Düsseldorf, del valore di un miliardo di euro, fosse illegale. Hanno presentato un ricorso al tribunale amministrativo di Düsseldorf per fare chiarezza sulla situazione. I capi dei gruppi CDU, SPD e FDP nel consiglio comunale di Düsseldorf erano a conoscenza dei piani di acquisto dei terreni da alcuni mesi, mentre il resto dei membri del consiglio non è stato informato fino a soli tre giorni prima che la risoluzione fosse adottata.

La Sinistra interpreta questo come una violazione del principio di uguaglianza tra i membri del consiglio e una violazione dello statuto comunale. La Sinistra, che si oppone al piano di ristrutturazione dell'opera house attuale, che è previsto superare un miliardo di euro, e che chiede un voto dei cittadini, sostiene che il consiglio sia stato colto di sorpresa. Il sindaco di Düsseldorf, Stephan Keller (CDU), ha difeso la segretezza, sostenendo che fosse cruciale per ottenere un prezzo favorevole per i lotti di terreno.

Il gruppo dissidente nutre dubbi su questa spiegazione: il prezzo segnalato di 133 milioni di euro per i lotti di terreno sembra eccessivo e superiore al valore di mercato, superando ciò che la città avrebbe pagato esercitando il diritto di prelazione. Il progetto controverso potrebbe essere stato spinto avanti sfruttando questa segretezza e contro la volontà della maggioranza della popolazione. Inoltre, l'urgenza sembra dubbia. Inizialmente, è stato suggerito che l'antico teatro dell'opera al Hofgarten fosse utilizzabile solo fino al 2027 e non riparabile. Tuttavia, ora è improvvisamente utilizzabile fino al 2032 e ci sono anche proposte di ristrutturazione.

Il sindaco di Düsseldorf, Keller, è determinato a costruire il nuovo German Opera on the Rhine sul sito di un precedente grande magazzino Kaufhof. I lotti di terreno sono stati acquistati dall'amministratore della holding immobiliare Signa in fallimento.

