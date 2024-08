La NATO rafforza le misure di sicurezza all'aeroporto di Geilenkirchen.

NATO Potenzia la Sicurezza alla Base Tedesca a Causa di un Potenziale Pericolo

La NATO ha rafforzato le misure di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, a causa di una potenziale minaccia. Tutto il personale non essenziale è stato inviato a casa, come annunciato da un portavoce della base. La decisione è stata presa in base a informazioni che suggeriscono un potenziale pericolo. "Non c'è motivo di preoccuparsi, si tratta solo di un'azione preventiva per garantire che possiamo continuare i nostri compiti cruciali," ha dichiarato il portavoce. La polizia ha confermato la sua presenza. Non sono state condivise ulteriori informazioni, come il numero di forze dispiegate.

22:07 L'Ucraina Colpisce una Struttura Russa a Kursk

Il'esercito ucraino riferisce un altro attacco alle truppe russe nella regione di Kursk. Utilizzando bombe a guida precisa americane, hanno preso di mira un punto di supporto russo nel pomeriggio, secondo il comandante delle forze aeree, Mykola Oleshchuk. "Un centro di comando dei droni, un'unità di guerra elettronica, equipaggiamento, armi e fino a 40 militari russi sono stati colpiti," ha menzionato Oleshchuk insieme a un video che si dice mostri l'attacco.

21:43 Prima Riunione di Follow-up della Conferenza di Pace Svizzera

Secondo i resoconti ucraini, si è tenuta una prima riunione di follow-up della conferenza di pace in Svizzera di giugno. Rappresentanti di più di 40 paesi e organizzazioni hanno partecipato alla sessione virtuale. Sono previste ulteriori riunioni di gruppi di lavoro.

21:08 Habeck Incoraggia l'occupazione per i Rifugiati Ucraini in Germania

Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck promuove la ricerca di lavoro per i rifugiati ucraini in Germania. Nonostante problemi familiari, malattie, traumi da guerra o cure per i bambini potrebbero ostacolare l'occupazione, il politico dei Verdi ha dichiarato a Welt TV che "in generale, è meglio per tutti lavorare - è meglio per le persone, per la loro integrazione e per il sistema sociale." Habeck ha espresso scetticismo verso le dichiarazioni del presidente del governo del Brandeburgo e politico SPD Dietmar Woidke, che ha messo in discussione la distribuzione del reddito di base ai rifugiati ucraini, attribuendolo a "campagne elettorali rough dell'est della Germania e non completamente pensate".

20:28 L'Esercito Ucraino Annuncia un'Officensiva nella Regione di Kharkiv: Due Chilometri di Avanzata

L'esercito ucraino ha annunciato un avanzamento nella regione di Kharkiv. Le loro truppe hanno penetrato quasi due chilometri nella zona della prima linea, secondo la 3ª Brigata d'assalto separata delle truppe terrestri ucraine. L'obiettivo principale dell'operazione era indebolire il potenziale offensivo della 20ª Armata della Federazione Russa, che l'esercito ucraino afferma sia stato raggiunto. L'entità dell'offensiva segnalata rimane incerta. La brigata ha anche riferito che il lato russo ha perso 300 soldati negli ultimi quattro giorni e che una notevole quantità di equipaggiamento e armi è stata distrutta o danneggiata.

20:00 l'Agenzia di Intelligence Sostiene di Interrompere la Trasmissione della TV Russa

Il servizio di intelligence militare ucraino (HUR) sostiene di aver interrotto la trasmissione di diversi canali televisivi russi e di averla sostituita con un video sulla guerra in Ucraina. "HUR ha 'hackerato' la televisione russa e ha reso visibile la realtà della guerra alla popolazione," ha informato una fonte dell'agenzia di intelligence al quotidiano "Kyiv Post" e all'agenzia di notizie RBC Ukraine. Il video è stato ripetuto tre volte durante il prime time della sera precedente. I canali interessati includevano Pervouralsk, Evraziya 360 e Pervyj Kanal TV. Di conseguenza, nove canali hanno temporaneamente sospeso la loro programmazione.

19:16 La Lituania Riferisce una Diminuzione delle Truppe di Terra Russe a Kaliningrad

Il comandante delle forze armate lituane, Raimundas Vaikšnoras, ha informato il portale di notizie "Delfi" che c'è stata una diminuzione del numero di truppe di terra russe presenti nell'exclave russa di Kaliningrad, situata tra la Polonia e la Lituania sul mar Baltico. Lo attribuisce all'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. Dal'inizio della guerra contro l'Ucraina, è stato osservato che una notevole quantità di equipaggiamento e personale è stato riassegnato da Kaliningrad. I soldati sono tornati dopo la rotazione, ma ora è visibile una diminuzione, soprattutto tra le truppe di terra.

18:40 "A Che Servono gli Armeni?" - Lukashenko Scatena Proteste

I commenti del leader bielorusso Alexander Lukashenko riguardo all'Armenia hanno scatenato proteste. I manifestanti hanno lanciato uova contro l'ambasciata bielorussa nella capitale armena Yerevan e hanno chiesto la partenza dell'ambasciatore, secondo i media ucraini. In precedenza, Lukashenko aveva criticato la posizione pro-occidentale dell'Armenia nella televisione di stato russa, dicendo: "A che servono gli armeni? Nessuno li vuole. Lasciateli sviluppare la loro economia e fare affidamento sulle loro risorse. Chi è Macron? Domani, quando Macron se ne sarà andato, tutti dimenticheranno gli armeni." La relazione tra l'Armenia e la Russia, suo alleato di lunga data, è diventata sempre più tesa dal momento che l'Azerbaigian ha conquistato la regione del Nagorno-Karabakh in un attacco militare nel settembre 2020, ponendo fine a tre decenni di governo separatista armeno.

18:03 L'Ucraina Riferisce Vittime di un Attacco con Bombe Guidate

Due persone sono morte nella regione di Sumy, vicino alla regione russa di Kursk, in un attacco con due bombe guidate, ha riferito l'ufficio del procuratore ucraino. I bersagli delle bombe russe erano componenti dell'infrastruttura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva visitato Sumy in precedenza durante il giorno e aveva dichiarato che, poiché parti di Kursk erano state catturate, gli attacchi a Sumy erano diminuiti.

In the Russian port of Kavkaz, situato nella regione di Krasnodar a est del Crimea, un traghetto per il trasporto di carburante sarebbe in fiamme. Questo incidente segue alle accuse di un attacco ucraino. Diversi media russi hanno diffuso immagini e video che mostrano l'incendio e le spesse colonne di fumo. Le forze armate ucraine hanno anche diffuso tale contenuto sui social media, con la didascalia "Neptune fa visita al porto di Kavkaz" sul loro canale Telegram. Fonti non verificate dai canali Telegram russi suggeriscono che la nave potrebbe essere stata colpita da un missile anti-nave Neptune di origine ucraina. Tuttavia, la portata ufficiale dell'arma è di 300 chilometri, con zone di combattimento situate più lontano. Questo importante porto viene spesso utilizzato da Mosca per rifornire le sue truppe impegnate nel conflitto contro l'Ucraina.

Aggiornamento alle 18:39: secondo il centro crisi della regione di Krasnodar, il traghetto è affondato a seguito dell'incendio. Si dice che fosse carico di 30 serbatoi di carburante. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

16:41 Russia reports progress near Pokrovsk, Ukraine declares victories in Kursk

Il'esercito russo riferisce di aver catturato un altro villaggio vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, spingendo le sue forze a circa 10 chilometri dalla città, un importante snodo logistico. In precedenza, il presidente ucraino Zelenskyj aveva annunciato l'intenzione di rinforzare le truppe nella zona di Pokrovsk. Ora annuncia successi nella regione di Kursk della Russia, prendendo un altro villaggio e catturando più soldati russi. Secondo queste affermazioni, le truppe ucraine controllano 94 villaggi e più di mille chilometri quadrati di terreno nella regione di Kursk. Tuttavia, queste affermazioni non sono state confermate indipendentemente.

16:12 Ukraine denies attempted nuclear power plant attack: Russia could stage "nuclear provocation"

L'Ucraina nega l'affermazione del presidente russo Vladimir Putin secondo cui le forze ucraine avrebbero tentato un attacco alla centrale nucleare di Kursk la scorsa notte. "È una menzogna flagrante", afferma Andrii Kovalenko, a capo del dipartimento di contro-disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina. Questa menzogna segue alle precedenti affermazioni russe secondo cui l'Ucraina starebbe pianificando una "provocazione nucleare" alle centrali nucleari di Kursk e Zaporizhzhia. Invece, tutti gli indizi puntano al fatto che la Russia potrebbe attuare questa provocazione, secondo Kovalenko. Egli considera "elevato il rischio di una provocazione nucleare da parte della Russia", data l'involuzione di Putin.

15:46 EU gas storage levels at 90%

Due mesi prima della data limite, le strutture di stoccaggio del gas dell'UE hanno raggiunto una percentuale di riempimento del 90%. L'UE dichiara di essere pronta per l'inverno imminente. Dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, i 27 stati membri hanno concordato in estate 2022 che le strutture di stoccaggio del gas dell'UE dovrebbero essere alla media del 90% di capacità entro novembre 1. Secondo i dati del portale Gas Infrastructure Europe, ci sono differenze tra i paesi: la Spagna registra una percentuale di riempimento del 100%, mentre la Lettonia si attesta intorno al 69%. La Germania ha il 93,6% di capacità di stoccaggio del gas. L'UE mira a ridurre la sua dipendenza dal gas naturale russo, importando invece più gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas naturale dalla Norvegia.

15:21 Putin accuses Ukraine of nuclear power plant attempt

Il presidente russo Vladimir Putin incolpa l'Ucraina di un tentato attacco alla centrale nucleare di Kursk. "Il nemico ha tentato di attaccare la struttura nucleare la scorsa notte", riferisce senza fornire prove. "L'AIEA è stata informata", aggiunge durante una riunione del governo trasmessa in televisione. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) aveva precedentemente espresso preoccupazione per l'impatto potenziale dei combattimenti sulla centrale nucleare e aveva invitato "tutte le parti a esercitare la massima cautela". Maggiori informazioni sono disponibili qui.

14:50 IAEA chief's visit to Kursk nuclear power plant planned

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, è previsto per una visita alla centrale nucleare russa di Kursk la prossima settimana. Un portavoce dell'AIEA conferma questa visita prevista "entro la prossima settimana". In

13:40 "Non sembra un'operazione 'limitata' di Kursk" Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sembra credere che l'avanzata ucraina nel territorio russo sia un'operazione "spazialmente e temporalmente limitata". Tuttavia, come riferito dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald, al momento non ci sono indicazioni che supportino questa visione. Anzi, lei riferisce nella sua ultima relazione da Sumy, nell'Ucraina orientale, che "è esattamente il contrario".

13:20 Diversi aerei russi distrutti negli attacchi a Sawaslejka Si riporta che diversi aerei russi sono stati distrutti durante gli attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka. Suspilne, il broadcaster pubblico, ha riferito questo, citando informazioni dei servizi di intelligence. Secondo queste informazioni, un MiG-31K intercettore supersonico e due Il-76 aerei strategici per il trasporto di truppe sono stati distrutti il 16 agosto, e circa cinque aerei, presumibilmente MiG-31K/I, sono stati danneggiati. In un attacco del 13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito, e un altro MiG-31K/I è stato danneggiato.

13:06 L'FSB russo indaga sui giornalisti della CNN L'FSB, l'agenzia di sicurezza interna russa, ha avviato indagini contro giornalisti stranieri coinvolti nella copertura della regione di Kursk, sotto il controllo ucraino. Sono state presentate accuse contro un giornalista della CNN e due giornaliste ucraine per aver presumibilmente attraversato illegalmente il confine di stato, come dichiarato dall'FSB. Secondo le loro affermazioni, i giornalisti hanno filmato nella città di Sudcha, attualmente sotto il controllo ucraino. L'FSB ha dichiarato che presto saranno emessi mandati internazionali di arresto. Questi giornalisti potrebbero affrontare fino a cinque anni di prigione in Russia. Una situazione simile si è verificata di recente con il giornalista americano Evan Gershkovich, rilasciato come parte di uno scambio di prigionieri dopo essere stato condannato a 16 anni in un campo di lavoro per presunta spionaggio. Scopri di più qui.

12:34 Zelensky nella regione di frontiera: "Fondo di scambio" ampliato Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, da dove le forze ucraine hanno iniziato ad avanzare nel territorio russo da più di due settimane. Ha annunciato la cattura di un'altra località nella regione di Kursk e l'ampliamento del "fondo di scambio", riferendosi alla cattura di soldati russi, destinati a uno scambio futuro con i detenuti ucraini in custodia russa. Zelensky ha menzionato che, dopo l'offensiva di Kursk, gli attacchi su Sumy e le morti civili nella zona sono diminuiti. Ha condiviso un video sui social media, che lo ritrae insieme al comandante in capo delle truppe ucraine, Oleksandr Syrskyi, mentre discutono del rafforzamento delle truppe nell'Ucraina orientale, dove la Russia sta continuando la sua avanzata.

12:06 Droni russi sospettati di sorvegliare infrastrutture critiche a Brunsbüttel I droni russi sono sospettati di sorvegliare il più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein. Questo è quanto riferito dal quotidiano "Bild", che ha segnalato avvistamenti di droni che volavano ripetutamente sopra la centrale nucleare dismessa e la terminale GNL a Brunsbüttel negli ultimi giorni. La procura di Flensburg sta conducendo un'indagine, sospettando spionaggio con l'intento di sabotaggio. Secondo la polizia, la zona di divieto di volo è stata violata ripetutamente e un oggetto sconosciuto, presumibilmente un drone militare, è stato rilevato. "Bild" suggerisce inoltre che questi droni potrebbero essere affiliati ad agenti russi, possibilmente lanciati da navi nel Mar del Nord. Scopri di più qui.

11:40 L'ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv avverte di attacchi futuri L'ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv ha emesso un avvertimento sui rischi aumentati di attacchi aerei nei prossimi giorni prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto. Il sito web dell'ambasciata avverte di un aumento del rischio che la Russia possa condurre attacchi utilizzando droni o missili nei prossimi giorni e nel weekend. L'Ucraina celebra l'indipendenza dall'Unione Sovietica in questa data, che ha acquisito maggiore significato da quando il conflitto in Ucraina è iniziato più di due anni e mezzo fa. Di recente, i soldati ucraini hanno penetrato il territorio russo nella regione di frontiera di Kursk. Il presidente russo Vladimir Putin ha condannato questo come provocazione e ha minacciato una risposta retaliatoria.

11:13 Base militare in fiamme a Volgograd Un incendio si è verificato in una base militare vicino a Marinovka, nella regione meridionale russa di Volgograd. I residenti hanno riferito detonazioni. Le autorità russe hanno incolpato gli attacchi dei droni ucraini per l'incendio, ma non ci sono state segnalazioni di vittime.

10:41 La Russia ora si affida ai bunker prefabbricati a Kursk Secondo le autorità locali, i rifugi prefabbricati in cemento armato vengono eretti per la popolazione nella regione di frontiera russa di Kursk. Il governatore della regione Alexei Smirnov ha spiegato su Telegram che, su sua istruzione, l'amministrazione della città di Kursk ha designato luoghi centrali per l'installazione di bunker prefabbricati portatili. I bunker vengono costruiti in luoghi altamente popolati, tra cui fermate dell'autobus. Smirnov ha pubblicato una foto di un camion che trasporta uno dei blocchi, e i bunker vengono anche installati in due ulteriori località, una delle quali è Kursk, dove si trova la centrale nucleare della regione di Kursk. La Russia ha accusato l'Ucraina di pianificare un attacco alla centrale, una affermazione che l'Ucraina nega.

09:42 Attacchi di Droni in diverse Regioni della RussiaIl ministero della Difesa russo sta affrontando diversi attacchi aerei ucraini nella regione occidentale del paese, secondo fonti governative. Il governatore della regione di Volgograd, Andrei Bocharov, ha dichiarato su Telegram che "la maggior parte dei droni è stata neutralizzata" durante un attacco vicino a Marinovka (menzionato alle 07:30). Nella regione di confine di Kursk, il governatore Alexei Smirnov riferisce che "due missili ucraini e un drone sono stati eliminati dalla difesa aerea russa". Nella regione meridionale di Rostov, il governatore Vasily Golubev rivela che "un attacco con cinque droni è stato respinto". Droni sono stati anche distrutti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Il Ministro della Difesa ucraino cerca l'approvazione per le armi a lungo raggioIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha incontrato una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Secondo il ministero di Kyiv, il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone hanno discusso della situazione al fronte e della politica degli Stati Uniti sulle armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. "Ho sottolineato l'importanza di ottenere Immediately l'approvazione dei nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia", ha detto Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi tranquilli".

08:36 Hamill e Snyder lanciano una campagna di raccolta fondi per i robot antiminiaL'attore americano Mark Hamill, famoso per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Star Wars", sta raccogliendo fondi per i robot di rilevamento mine per l'Ucraina. Insieme all'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, intendono raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot possono rimuovere le mine, anche nelle aree difficili da raggiungere, a distanza di sicurezza per gli operatori. "Uno dei peggiori crimini commessi dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine", dice Snyder. "Ho visitato aree non occupate vicino al fronte, dove le persone stanno correndo rischi per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Con questi robot, le mine possono essere rimosse e salvate vite". L'Ucraina è gravemente contaminata dalle mine, la loro eliminazione potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino prepara i russi per una "nuova realtà"L'attacco ucraino a Kursk pone problemi alla propaganda di Mosca. Anche se le regioni sono lontane, una fonte vicina al Cremlino ha informato il portale indipendente russo Meduza, con sede a Riga, "Ma anche l'intrusione nel territorio russo e il controllo sulle villaggi è un evento nuovo e molto spiacevole". Per alleviare le tensioni, che sono diventate più severe prima dell'invasione di Kursk, il Cremlino sta cercando di preparare i russi a vivere in una "nuova realtà" e un "nuovo normale". Il messaggio è: Il nemico ha effettivamente attraversato il territorio russo, sono vicini alla sconfitta, ma il ritorno del territorio richiederà tempo, e i russi devono aspettare. Mentre incoraggia i locali a "convertire la negatività e lo shock in una direzione positiva" - ovvero raccogliendo aiuti per la regione di Kursk - tutti gli ufficiali intervistati da Meduza sono fiduciosi che i combattimenti nella regione di Kursk potrebbero durare diversi mesi. Una fonte vicina al governo specifica che questa stima è "abbastanza ottimistica - se tutto va bene".

07:30 Il governatore russo conferma l'incendio nella struttura militareLe autorità russe hanno confermato che una struttura militare nella parte meridionale della regione di Volgograd ha preso fuoco dopo un attacco con un drone ucraino. Il governatore della regione Andrei Bocharov ha annunciato su Telegram che il drone è precipitato sulla struttura. Non sono state segnalate vittime. Bocharov non ha specificato quale struttura militare è stata interessata. Tuttavia, ha chiarito che Marinovka era il bersaglio dell'attacco, dove la Russia mantiene una base aerea.

06:56 L'ex consigliere per la sicurezza: Putin manipola TrumpSecondo l'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il leader russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo è rivelato nel libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", come riportato dal "Guardian". "Putin, un ex agente del KGB con la crudeltà, ha giocato sull'ego e le insicurezze di Trump con l'adulazione", dice McMaster. Putin ha definito Trump "una persona veramente eccezionale, talentuosa, al di là di ogni dubbio". Putin aveva un'influenza ipnotica su Trump. McMaster, che ha lavorato come consigliere per la sicurezza nazionale di Trump per circa un anno, aveva messo in guardia Trump: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". Credeva che Putin fosse fiducioso di poter "giocare" con Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni e un ritiro economico delle truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Segnalazioni di incendio sulla base aerea russa di VolgogradSono state segnalate esplosioni durante la notte nella città russa di Kalach-on-Don nella regione di Volgograd. Diversi canali Telegram suggeriscono che queste erano dovute a un attacco con droni. Si dice che un incendio si sia sviluppato su una base aerea vicina. La regione di Volgograd si trova

05:44 Klingbeil: Germania si prepara a fornire ulteriore aiuto all'Ucraina se necessarioIl leader del Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD), Lars Klingbeil, ha promesso ulteriore supporto all'Ucraina. Se si rivelasse impossibile liberare i miliardi previsti dai beni congelati della Russia per l'Ucraina, la Germania fornirà ulteriori fondi, ha detto Klingbeil in un podcast con il vicedirettore del "Bild", Paul Ronzheimer. "Non possiamo raggiungere un punto in cui diciamo 'Basta, più soldi per l'Ucraina'," ha notato Klingbeil. "Se ciò accade, ovviamente siamo obbligati a cercare fonti di finanziamento in Germania. Abbiamo una responsabilità verso l'Ucraina. Si devono trovare soluzioni e le troveremo."

04:27 Ucraina discute attacchi con droni su obiettivi russiIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha parlato dei bersagli degli attacchi notturni con droni in Russia. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazioni radio, ha detto il direttore del HUR Kyrylo Budanow al sito di notizie militari "The War Zone". Sono stati coinvolti circa 50 droni. Si sta valutando l'entità di eventuali danni. Le autorità russe hanno affermato di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo al mattino.

03:09 La Russia pianifica di proteggere gli addetti ai seggi con giubbotti antiproiettile a KurskIn vista delle elezioni regionali anticipate nella contesa regione russa di Kursk, la Russia pianifica di fornire giubbotti antiproiettile e caschi agli addetti ai seggi. Inoltre, verranno allestiti seggi supplementari in altre parti del paese per coloro che hanno abbandonato la regione, ha detto Tatjana Malachova, capo della commissione elettorale regionale, secondo le agenzie di stampa russe. La regione è sotto stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste in molte regioni della Russia dal 6 al 8 settembre.

01:34 Fico accusa le democrazie occidentali di fare pressione sui leader dissidentiIl primo ministro slovacco Robert Fico critica ciò che considera pressioni sui leader della politica estera che si discostano dal consenso. Afferna che coloro che sfidano lo status quo su questioni importanti della politica estera vengono "arbitrariamente messi sotto pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali. Nel giorno dell'anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico paragona la repressione della "Primavera di Praga" dalle truppe del Patto di Varsavia a ciò che considera la pressione attuale in Europa. Fico si è opposto all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina ed è stato accusato di essere filorusso per la sua posizione.

00:12 L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giornoL'Ucraina riferisce di aver respinto 44 su 46 attacchi russi lungo la linea del fronte vicino alla città di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. I combattimenti sono ancora in corso in due altri settori alle 21:00 CET. Gli attacchi hanno provocato la morte o il ferimento di 238 soldati russi. Non ci sono informazioni sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato la situazione.

23:09 La Russia afferma di aver sventato un'incursione ucraina nella regione di BryanskLa Russia afferma di aver impedito un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione russa di Bryansk, confinante con Kursk. Il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, dice che l'incursione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata fermata dalle forze del servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità dell'esercito russo. reports that the enemy was engaged by gunfire and that the situation is now under control.

22:15 Zelensky spera nel rapido disbursement dell'aiuto promesso all'UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la speranza che l'ingente pacchetto di aiuti promesso dall'Occidente, con una consistente parte delle risorse provenienti dai beni statali russi congelati, venga erogato rapidamente. Sebbene siano state fatte numerose dichiarazioni politiche dai partner dell'Ucraina, Zelensky chiede un "meccanismo reale" per consegnare gli aiuti. Rileva che l'Ucraina ha bisogno di fondi dalle risorse russe congelate per difendersi dall'aggressione russa. I sette principali paesi industrializzati del mondo (G7) hanno concordato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per Kiev alla loro riunione di giugno, con un prestito di 50 miliardi di dollari garantito dagli interessi maturati sui beni russi congelati.

21:52 Putin elogia i forti legami economici con la CinaIl presidente russo Vladimir Putin elogia i rapporti in crescita con la Cina, affermando che "i nostri rapporti commerciali si stanno sviluppando bene" e che "entrambi i governi prestano grande attenzione ai rapporti commerciali ed economici, che stanno dando i loro frutti". Meniona anche che la Cina e la Russia hanno "progetti e programmi di vasta portata nell'ambito economico e umanitario". Il premier cinese Li Qiang viene citato dal Cremlino come dicendo che i rapporti tra Cina e Russia sono "a un livello senza precedenti". La partnership strategica tra Russia e Cina si è approfondita dall'invasione russa dell'Ucraina, con la Cina che è diventata il principale partner commerciale della Russia a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Rifiuto della liberazione: l'ex vice ministro della Difesa russo rimane in custodiaL'ex vice ministro della Difesa russo, Dmitri Bulgakov, accusato di corruzione, resterà in custodia. La sua richiesta di libertà condizionale e il suo appello contro il suo arresto sono stati respinti, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov era responsabile dell'acquisizione di materiali per le forze armate russe prima del suo licenziamento. Il tribunale di Mosca ha anche ordinato il fermo di due presunti complici di Bulgakov. La loro azienda avrebbe ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024. I danni sono stimati in circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro), secondo gli intermediari.

21:00: Ucraina rafforza le truppe a Pokrovsk Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta potenziando la sua presenza militare nella regione contesa di Pokrovsk, nell'est del paese. Durante una diretta televisiva, ha rivelato la loro consapevolezza delle strategie delle truppe russe nella zona. Inoltre, Zelensky ha sottolineato i progressi ucraini nella regione russa di Kursk, che proseguono secondo lui. Ha evidenziato il loro controllo su specifiche aree, ma ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni.

20:41: Vari ucraini in Ungheria rischiano lo sfratto dalle case per rifugiati In Ungheria, dove è stato emanato un decreto che nega la protezione generale dei rifugiati agli ucraini, molti si trovano a rischio di perdere le loro abitazioni. Secondo i resoconti, i rifugiati ucraini vengono sfrattati dalle strutture private, come dichiarato dall'organizzazione benefica Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, per lo più donne e bambini rom provenienti dalla regione occidentale ucraina della Transcarpathia, con una consistente minoranza ungherese, devono lasciare una casa per gli ospiti scortati dalla polizia.

