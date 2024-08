- La NATO impiega diversi livelli di allarme rappresentati da alfa, beta, Charlie, delta.

La NATO ha rafforzato la sicurezza nella sua base aerea di supporto situata a Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. A partire da giovedì, la base opera al suo secondo livello di sicurezza più alto, codificato Charlie. Questo upgrade della sicurezza è stato avviato a causa di informazioni che suggeriscono un potenziale pericolo, come confermato da un portavoce. In risposta, tutto il personale non essenziale è stato inviato a casa come misura di sicurezza.

I livelli di sicurezza della NATO: Alpha, Bravo, Charlie e Delta

La NATO ha un totale di quattro livelli di minaccia: Alpha, Bravo, Charlie e Delta. Questi nomi derivano dall'alfabeto fonetico, introdotto dalla NATO nel 1953, corrispondenti alle lettere A, B, C e D. L'alfabeto fonetico è progettato per minimizzare le comunicazioni e gli errori, specialmente via radio. Secondo le Forze Armate Tedesche, ciò consente la segnalazione inequivoca di "orari, luoghi e altre informazioni".

Dal 2001, il livello di minaccia è stato costantemente visualizzato in ogni posto di guardia delle Forze Armate Tedesche.

Informazioni di base sui livelli di allarme:

Alpha: Questo livello si applica quando c'è una possibilità elevata di attività terroristiche potenziali che minacciano persone o strutture, con le specifiche della minaccia difficili da prevedere.

Bravo: Questo allarme viene emesso quando ci sono segni di un aumento o di una minaccia terroristica o di sabotaggio anticipata, ma il bersaglio dell'attacco o del sabotaggio rimane ignoto.

Charlie: Questo livello si applica quando si verifica un evento o quando le informazioni indicano che un'azione terroristica o un attacco alle persone o alle strutture sono imminenti. Al momento dell'attivazione di questo livello di allarme, iniziano i preparativi per limitare i servizi per il personale non essenziale, insieme a controlli di accesso potenziati per veicoli e individui. A volte vengono utilizzati anche sbarramenti mobili composti da "cavalieri spagnoli" - barriere mobili costruite in legno e filo spinato.

Delta: Questo è il livello di allarme più alto, generalmente dichiarato quando un luogo o una persona specifici sono sotto minaccia diretta da un attacco terroristico o stanno per esserlo. Se il livello di sicurezza in una struttura militare è Delta, solo il personale selezionato dal comandante ha accesso.

A Geilenkirchen, la NATO opera il sistema AWACS (Airborne Warning and Control System), che include quattordici aerei Boeing-707 riadattati. Questi aerei svolgono la tradizionale sorveglianza aerea e marina e fungono da centri di comando volanti durante le operazioni. Secondo l'ufficio stampa, circa 1.600 persone lavorano normalmente alla base, ma il personale attuale è notevolmente inferiore a causa delle festività. La metà dei dipendenti lavora attualmente da casa grazie al livello di allarme. Gli altri sono stati inviati a casa.

Data l'aumento del livello di minaccia alla base aerea di Geilenkirchen, che è stato portato a Charlie a causa di un potenziale pericolo, le autorità della NATO hanno rafforzato le misure di sicurezza. Il secondo livello di sicurezza più alto, Charlie, richiede preparativi per limitare i servizi per il personale non essenziale e controlli di accesso potenziati per veicoli e individui.

