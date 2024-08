La NATO ha pianificato l'offensiva di Kursk.

Gli Stati Uniti affermano di non essere coinvolti nell'incursione dell'Ucraina nella regione di Kursk. Tuttavia, l'alleato di Putin, Patrushev, sostiene che questo non è vero. Senza il sostegno della NATO, Kiev non sarebbe entrata in Russia.

Il consigliere del Presidente russo Putin, Nikolai Patrushev, accusa la NATO e l'Occidente di essere coinvolti nella pianificazione dell'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. "L'operazione nell'Oblast' di Kursk è stata pianificata con la partecipazione della NATO e dei servizi di intelligence occidentali", ha detto Patrushev al giornale russo "Izvestia".

Il USA nega il suo coinvolgimento nell'attacco, ma Patrushev afferma che non è vero. "Senza il loro coinvolgimento e il sostegno diretto, Kiev non avrebbe osato entrare nel territorio russo". Invece, ha detto, la NATO guidata dagli Stati Uniti e l'Occidente erano direttamente coinvolti. L'Ufficio del Presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato che l'Ucraina non aveva annunciato la sua incursione nel Kursk e che gli Stati Uniti non erano coinvolti nell'operazione.

I soldati ucraini hanno sorpreso tutti entrando nella regione di frontiera di Kursk l'6 agosto. Secondo la dichiarazione del Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Olexander Syrsky del giovedì, hanno avanzato di 35 chilometri nel territorio russo, catturando 1150 chilometri quadrati e 82 insediamenti. Patrushev, che fino a poco fa era il Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e ora guida il nuovo Consiglio Marittimo, è responsabile dello sviluppo delle attività navali russe e della difesa degli interessi russi nell'Artico. Patrushev in precedenza ha servito come capo dell'FSB e ha lavorato a stretto contatto con il Presidente Vladimir Putin sin dai tempi del KGB sovietico a Leningrado (ora San Pietroburgo) negli anni '70.

