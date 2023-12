La NASCAR sta rivedendo la sponsorizzazione di "Let's Go Brandon".

Ora la NASCAR sta rivedendo l'accordo.

Secondo Max Marcucci, portavoce del team di Brown, la NASCAR ha dato al team l'approvazione scritta per la sponsorizzazione e lo schema di verniciatura alla fine dello scorso anno e ha dichiarato che il team ha seguito il consueto processo di approvazione della sponsorizzazione.

Marcucci ha detto che la NASCAR ha chiamato dopo l'annuncio e ha riconosciuto al team di aver ricevuto l'approvazione e "si è scusata per qualsiasi confusione e comunicazione errata", ma ha detto che l'accordo "deve essere rivisto a un livello superiore".

La CNN ha contattato la NASCAR per un commento.

Secondo il comunicato stampa di giovedì, Brown "sfoggerà un'accattivante livrea rossa, bianca e blu con il logo e il marchio della LGBcoin a bordo della sua Chevrolet Camaro n. 68 per tutte le 33 gare della stagione NXS". Brown ha pubblicato un video dell'auto sui social media.

James Koutoulas, principale detentore di LGBcoin e fondatore di Typhoon Capital Management, ha dichiarato nel comunicato: "Siamo orgogliosi di sostenere Brandon in questa stagione, per aiutarlo a continuare il suo sogno americano. Se facciamo bene il nostro lavoro, quando penserete a noi e sentirete 'Let's Go Brandon', penserete e sentirete 'Let's Go America'".

La moneta meme, secondo il comunicato, è una "America's Coin" che "mira a ispirare positività e unità, fondata su una forte convinzione del sogno americano".

Il team di Brown ha dichiarato alla CNN, in un comunicato di domenica, di essere "molto consapevole e di apprezzare il processo necessario per approvare gli sponsor e gli schemi di verniciatura e non tenterà di eludere tale processo".

"Il Brandonbilt Motorsports ha presentato alla NASCAR i nostri ultimi sponsor e schemi di verniciatura, seguendo il processo di approvazione standard che abbiamo intrapreso molte volte in passato senza problemi", si legge nella dichiarazione del team di Brown.

"Abbiamo ricevuto l'approvazione scritta degli sponsor da un funzionario della NASCAR Racing Operations il 26 dicembre 2021. Il team ha quindi proceduto con l'annuncio solo dopo aver ricevuto questa approvazione".

"L'approvazione degli sponsor è stata inequivocabile: le prime quattro parole dell'e-mail della NASCAR dicono: 'Gli sponsor sono approvati'. L'unico feedback offerto riguardava piccole modifiche al design grafico per garantire la leggibilità in pista a 170 miglia all'ora.

"Continueremo a lavorare con la NASCAR e ci auguriamo di risolvere la questione e di fare chiarezza al più presto".

Una situazione spiacevole

Il canto "Let's Go Brandon" è iniziato dopo che Brown ha vinto la sua prima gara in carriera al Talladega Superspeedway in Alabama all'inizio di ottobre.

Dopo la vittoria, Brown era intervistato quando la folla ha iniziato a cantare "F**k Joe Biden". Il giornalista che stava intervistando Brown ha detto che la folla stava invece cantando "Let's go Brandon".

Nel discorso sullo stato dello sport della NASCAR di novembre, il presidente Steve Phelps ha preso le distanze dal coro.

"Mi dispiace per Brandon", ha detto Phelps. "Penso che purtroppo questo parli dello stato in cui ci troviamo come paese. Non vogliamo associarci alla politica, alla sinistra o alla destra. Ovviamente abbiamo e abbiamo sempre avuto, come sport, un enorme rispetto per la carica del presidente, a prescindere da chi sieda".

"Penso che sia una situazione spiacevole. Ci piace il fatto che sia iniziato con la NASCAR e che stia prendendo piede anche altrove? No, non ne siamo felici. Ma continueremo a fare in modo di rispettare la carica del Presidente".

Brown ha poi dichiarato al New York Times il 19 dicembre: "La nostra navigazione è quella di rivolgersi a tutti, perché, tutto sommato, tutti sono consumatori. Non ho alcun desiderio di essere coinvolto nella politica".

Il giorno successivo, il nativo di Woodbridge, in Virginia, ha scritto un articolo di opinione su Newsweek. Brown ha dichiarato di "temere di essere cancellato dai suoi sponsor o dai media per essersi fatto coinvolgere in qualcosa che ha poco a che fare con me".

Brown ha poi scritto: "Non ho alcun interesse a condurre una battaglia politica. Io corro con le auto. Non ho intenzione di appoggiare nessuno e di certo non dirò a nessuno come votare".

"Ma non ho nemmeno intenzione di tacere sulla situazione in cui mi trovo e sul motivo per cui milioni di americani stanno cantando il mio nome. Io li sento, anche se Washington non li sente".

Negli ultimi giorni il canto "Let's Go Brandon" ha assunto un nuovo significato politico in seguito a una telefonata trasmessa in livestreaming alla vigilia di Natale tra Biden e Jared Schmeck, un padre di 35 anni dell'Oregon.

Mentre le famiglie guardavano in diretta l'evento "Santa tracker" con il Presidente e la first lady Jill Biden, Schmeck ha chiamato ed è stato una delle persone scelte per parlare con la prima famiglia.

Durante la telefonata, Schmeck ha descritto i desideri dei suoi figli per Natale e, dopo che entrambi i Biden si sono alternati per augurare a lui e alla sua famiglia "un meraviglioso Natale", il padre di quattro figli ha risposto con "Buon Natale" seguito dalla frase in codice "Let's go Brandon!".

"Let's go Brandon" è diventato un canto di destra che significa "F**k Joe Biden", anche se Schmeck ha poi dichiarato a un giornale locale dell'Oregon di aver fatto l'osservazione in "modo scherzoso".

Il padre 35enne è poi apparso sul podcast di Steve Bannon dove ha detto: "Donald Trump è il mio presidente e dovrebbe esserlo ancora adesso".

