La NASA sta rimandando il prossimo volo della SpaceX.

A causa di problemi tecnici persistenti con la capsula Starliner di Boeing, ancora attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), NASA ha posticipato il prossimo volo di SpaceX. La capsula Dragon di SpaceX era inizialmente prevista per il lancio verso l'ISS il 18 agosto, ma questo volo è stato rinviato a non prima del 24 settembre, come annunciato da NASA martedì (ora locale). Questa mossa mira a consentire ai due astronauti a bordo della Starliner sull'ISS di tornare potenzialmente sulla Terra tramite il Dragon, invece della loro capsule Boeing prevista, se i problemi della Starliner non possono essere risolti nelle prossime settimane.

La Starliner è attraccata all'ISS da quasi due mesi a causa di problemi con i suoi thrusters, quando era inizialmente prevista per circa una settimana. Inoltre, si sono verificati perdite di elio durante il volo verso la stazione spaziale.

Il calendario per il ritorno sulla Terra della navicella spaziale Boeing rimane incerto. NASA e Boeing continuano a valutare la prontezza della Starliner, senza aver ancora preso decisioni riguardo al suo volo di ritorno.

Attualmente, ci sono sei astronauti a bordo dell'ISS - i quattro membri dell'equipaggio regolari e i due astronauti della Starliner. Il prossimo volo del Dragon era inizialmente pianificato per portare un nuovo equipaggio di quattro persone all'ISS e far ritorno ai quattro membri dell'equipaggio attuali. Tuttavia, ora è possibile che il Dragon riporti indietro solo due dei membri dell'equipaggio attuali, insieme ai due astronauti della Starliner. Una delle ipotesi suggerisce che la Starliner potrebbe tornare sulla Terra senza equipaggio per motivi di sicurezza.

Il progetto Starliner è stato afflitto da problemi tecnici per anni, causando il ritardo di Boeing rispetto a SpaceX. Nel 2014, NASA ha stipulato contratti multimiliardari con entrambe le compagnie per il trasporto all'ISS.

I problemi persistenti con i thrusters e le perdite di elio della Starliner hanno causato ritardi significativi, rendendo incerto il ritorno sulla Terra della Starliner. Con NASA e Boeing che valutano la prontezza della Starliner, c'è la possibilità che la capsula Dragon trasporti gli astronauti della Starliner sulla Terra se i problemi della Starliner persistono.

Leggi anche: