La missione spaziale ha preso una piega inaspettata: originariamente, NASA aveva pianificato che due astronauti trascorressero una settimana a bordo della ISS, ma ora sono passati otto mesi a causa dei problemi del "Starliner". NASA non farà ritorno degli astronauti fino a febbraio 2025 utilizzando il "Crew Dragon" di SpaceX. La causa di questo prolungamento è dovuta ai problemi del "Starliner". Secondo il capo di NASA Bill Nelson, questa misura è stata presa per motivi di sicurezza. Gli astronauti menzionati, Suni Williams e Barry Wilmore, sono previsti per tornare sulla Terra a febbraio 2025, a bordo del "Crew Dragon" di SpaceX.

Con questo nuovo piano, gli astronauti della NASA faranno il loro ritorno sulla Terra a bordo dello stesso "Crew Dragon" durante il lancio previsto di "Crew 9" a settembre, anche se solo due dei quattro astronauti previsti. Williams e Wilmore faranno parte di questo equipaggio, tornando infine sulla Terra con i loro colleghi equipaggio nel 2025. Inaspettatamente, il problematico "Starliner" atterrerà senza equipaggio a bordo.

La missione è iniziata con il primo volo di prova con equipaggio del "Starliner" a giugno, che avrebbe dovuto durare solo una settimana. Tuttavia, sono sorti numerosi problemi tecnici durante questo periodo, che hanno interessato i motori e le perdite di elio.

Primo Volo di Prova con Equipaggio

Dopo questi problemi, NASA ha dibattuto a lungo se riportare i due astronauti indietro o attendere il "Crew Dragon" per il loro ritorno, diversi mesi dopo. Il "Starliner" riutilizzabile di Boeing, una società aerospaziale americana, consiste in una capsula per l'equipaggio rotonda alta 3 metri e un modulo di servizio. A differenza del "Crew Dragon" di SpaceX, che atterra sull'acqua, tocca terra.

Il lancio è avvenuto dal complesso spaziale di Cape Canaveral, in Florida, a giugno dopo diversi ritardi. Nel maggio 2022, il "Starliner" ha completato con successo la sua prima missione senza equipaggio verso la ISS, dove è rimasto per quattro giorni. Nel prossimo futuro, è previsto che trasporti gli astronauti verso la ISS come alternativa al "Crew Dragon".

