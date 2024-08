La multinazionale di miliardi di dollari di Telegram è sotto controllo

La società che gestisce l'app di messaggistica controversa Telegram dipende pesantemente dal suo CEO e fondatore, Pavel Durov. Recenti problemi legali contro Durov in Francia potrebbero rappresentare una sfida finanziaria per l'azienda. Sono sorti dubbi tra gli investitori sulla fattibilità dell'offerta pubblica iniziale (IPO) prevista.

Di recente, Durov ha annunciato che diversi investitori hanno valutato Telegram oltre i 30 miliardi di euro. Invece di accogliere questi investitori, Durov ha scelto di ritardare l'IPO prevista per pagare i creditori dell'azienda. Tuttavia, con le indagini in corso e il fermo temporaneo di Durov in Francia, si sollevano dubbi sulla possibilità di un'IPO di successo l'anno prossimo.

Durov è stato arrestato all'ingresso in Francia e ha trascorso diversi giorni in custodia. Le autorità francesi hanno accusato Telegram di numerosi illeciti legali, tra cui la scarsa collaborazione contro la pornografia minorile. Durov stesso potrebbe rischiare fino a dieci anni di prigione. Anche se ora è libero su cauzione, non può lasciare la Francia.

Queste indagini hanno avuto un impatto significativo non solo su Durov, ma anche su Telegram. Con una base di utenti in crescita, Telegram sta solo iniziando i suoi sforzi di monetizzazione. Ha introdotto funzionalità premium per le aziende e ha iniziato a visualizzare gli annunci in alcuni paesi. Tuttavia, il legame con i contenuti illeciti, in particolare la pornografia minorile, è probabile che scoraggi molti inserzionisti, come ha rivelato un insider al FT. Ciò potrebbe rendere più difficile ottenere il sostegno degli investitori per l'IPO.

Calo dei valori dei bond di Telegram

Il destino di Telegram in caso di condanna e incarcerazione di Durov è incerto. Durov ha dichiarato in passato che l'azienda non potrebbe funzionare senza il suo coinvolgimento in ogni decisione cruciale e nel lancio di nuove funzionalità dell'app.

Lo scorso anno, Telegram ha registrato una perdita di 174 milioni di dollari, come riportato dal FT. Durov si prefiggeva di rendere l'azienda redditizia entro la fine di quest'anno o l'anno successivo. despite large losses, Durov's personal fortune of over a billion dollars, mainly from cryptocurrencies, could potentially offset some of these losses. However, Telegram also needs to repay bonds worth around $2.4 billion in 2026, which it issued in recent years.

If the IPO happens by 2026, bondholders could convert their substantial claims into Telegram shares at a preferential price. However, if Telegram becomes a pariah, potential investors are unlikely to show interest in these shares, as quoted by a bond holder to the FT. Following Durov's arrest, the value of the bonds dropped by over ten percent on the stock exchange.

In light of the ongoing legal issues, some investors might reconsider their support for Telegram's IPO, given the potential association with illegal content. Despite being barred from leaving France, Durov's arrest and the allegations against The Messenger have negatively impacted the value of the company's bonds on the stock exchange.

