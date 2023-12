I fatti

La Mpox negli Stati Uniti in breve

Nel novembre 2022, l'OMS rinomina il virus del vaiolo delle scimmie come mpox dopo aver collaborato con l'International Committee on the Taxonomy of Viruses (ICTV) per rinominare il virus utilizzando una nomenclatura sociale e culturale non stigmatizzante e non offensiva.

(Fonte: Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie)

L'Mpox è un poxvirus. Generalmente provoca lesioni simili a brufoli o vesciche e sintomi influenzali come la febbre. La malattia è raramente fatale.

L'Mpox si diffonde attraverso il contatto ravvicinato. Questo include il contatto fisico diretto con le lesioni e le "secrezioni respiratorie" condivise attraverso l'interazione faccia a faccia e il contatto con oggetti che sono stati contaminati dalle lesioni o dai fluidi del vaiolo. Il virus può anche passare al feto attraverso la placenta.

Chiunque può ammalarsi di vaiolo, ma i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) affermano che oltre il 99% dei casi di vaiolo negli Stati Uniti nell' epidemia del 2022 si è verificato tra uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. Tuttavia, l'mpox non è generalmente considerato una malattia a trasmissione sessuale.

L'mpox si trova di solito in Africa occidentale e centrale, ma negli ultimi anni sono stati registrati altri casi in Europa, compreso il Regno Unito, e in altre parti del mondo. Questi casi sono tipicamente legati a viaggi internazionali o ad animali importati infettati dal poxvirus.

Monitoraggio dei casi

Mappa del CDC Mpox e conteggio dei casi

Rapporti sulla situazione dell'OMS

Cronologia e focolaio del 2022

1958 - L'Mpox viene scoperto quando le scimmie allevate per la ricerca causano due focolai a Copenhagen, in Danimarca.

1970 - Viene registrato il primo caso umano nello Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo).

2003 - Un'epidemia negli Stati Uniti è collegata a cani da prateria infetti importati dal Ghana e provoca più di 80 casi.

16 luglio 2021 - Il CDC e i funzionari sanitari locali di Dallas annunciano che stanno indagando su un caso di mpox in un viaggiatore proveniente dalla Nigeria. "L'individuo è un residente della città di Dallas che ha viaggiato dalla Nigeria a Dallas, arrivando all'aeroporto Love Field il 9 luglio 2021. La persona è ricoverata in ospedale a Dallas ed è in condizioni stabili", afferma il Dipartimento di Salute e Servizi Umani della Contea di Dallas in un comunicato.

17 maggio 2022 - Il primo caso confermato di mpox negli Stati Uniti nell'epidemia del 2022 viene segnalato al CDC in un viaggiatore tornato in Massachusetts dal Canada.

19 maggio 2022 - L'OMS riferisce che i tassi di mortalità dell'epidemia sono compresi tra il 3% e il 6%.

23 maggio 2022 - Il CDC annuncia il rilascio di dosi di vaccino contro il vaiolo dalla Strategic National Stockpile nazionale per "persone ad alto rischio". Negli Stati Uniti, il vaccino Jynneos a due dosi è autorizzato per prevenire il vaiolo e in particolare per prevenire il vaiolo.

26 maggio 2022 - La dottoressa Rochelle Walensky, direttrice dei CDC, annuncia che gli Stati Uniti stanno distribuendo il vaccino agli Stati con casi segnalati e raccomanda la vaccinazione per le persone a più alto rischio di infezione a causa del contatto diretto con qualcuno affetto da vaiolo.

22 giugno 2022 - Il CDC annuncia una partnership con cinque laboratori commerciali per aumentare la capacità di analisi negli Stati Uniti.

23 giugno 2022 - La città di New York lancia la prima clinica per la vaccinazione contro l'mpox negli Stati Uniti.

28 giugno 2022 - Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) e l'amministrazione Biden annunciano una strategia di vaccinazione potenziata e riferiscono che finora sono state distribuite più di 9.000 dosi di vaccino.

22 luglio 2022 - Due bambini americani contraggono il vaiolo, per la prima volta negli Stati Uniti. Secondo il CDC, i due casi non sono correlati.

23 luglio 2022 - L'OMS dichiara l 'mpox un'emergenza sanitaria di portata internazionale, "un evento straordinario che può costituire un rischio per la salute pubblica di altri Paesi attraverso la diffusione internazionale della malattia e può richiedere una risposta coordinata a livello internazionale".

27 luglio 2022 - Dopo settimane in cui le scorte di vaccino contro l'mpox erano limitate, negli Stati Uniti vengono rese disponibili più di 786.000 dosi aggiuntive, secondo l'HHS.

29 luglio 2022 - New York dichiara lo stato di emergenza in risposta all'epidemia di mpox.

1 agosto 2022 - La Californiae l'Illinois dichiarano lo stato di emergenza. La California ha riportato più di 800 casi, mentre l'Illinois ne ha avuti più di 500, secondo i dati del CDC.

2 agosto 2022 - L'amministrazione Biden crea un team di risposta al virus del vaiolo. Il presidente Joe Biden nomina Robert Fenton dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA) come coordinatore nazionale della Casa Bianca per la risposta all'mpox.

2 agosto 2022 - Un rapporto dell'Istituto Nazionale di Microbiologia spagnolo indica che due uomini, di 31 e 44 anni, morti per mpox in casi non correlati, avevano entrambi sviluppato un'encefalite, o gonfiore del cervello, che può essere scatenata da infezioni virali. L'encefalite è una condizione molto rara che si sa essere associata alla mpox. È stata segnalata in persone affette da mpox in Africa occidentale e in un paziente negli Stati Uniti nel 2003, durante la piccola epidemia legata ai cani della prateria importati.

4 agosto 2022 - L'amministrazione Biden dichiara l'epidemia di mpox un'emergenza sanitaria nazionale.

5 agosto 2022 - Un rapporto pubblicato dal CDC rileva che il 94% dei casi riguardava uomini che avevano avuto di recente contatti sessuali o intimi con un altro uomo. Inoltre, il 54% dei casi riguardava neri e latini.

9 agosto 2022 - Nel tentativo di ridurre le scorte limitate del vaccino Jynneos mpox, i funzionari sanitari federali autorizzano la somministrazione di dosi più piccole utilizzando un diverso metodo di iniezione. La nuova strategia di iniezione consente agli operatori sanitari di praticare iniezioni poco profonde per via intradermica, tra gli strati della pelle, con un quinto della dose standard, anziché per via sottocutanea, nello strato adiposo sotto la pelle, con la dose maggiore.

18 agosto 2022 - La Casa Bianca annuncia l'accelerazione dei tempi di distribuzione del vaccino HHS, con la messa a disposizione di ulteriori 1,8 milioni di dosi del vaccino Jynneos. Altri vaccini saranno distribuiti alle comunità che ospitano grandi eventi LGBTQI+.

19 agosto 2022 - La Contea di King di Washington, che comprende Seattle, dichiara il vaiolo come emergenza sanitaria, con oltre 270 casi registrati.

12 settembre 2022 - Viene confermato il primo decesso negli Stati Uniti a causa dell'mpox nella contea di Los Angeles, in California.

11 maggio 2023 - L'OMS dichiara che l'epidemia di mpox non è più un'emergenza sanitaria globale.

26 ottobre 2023 - L'Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) del CDC vota all'unanimità per raccomandare che alcuni individui di età pari o superiore ai 18 anni, ad alto rischio di contrarre il vaiolo, continuino a sottoporsi al vaccino come parte integrante delle loro cure sessuali.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com