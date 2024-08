- La motivazione della separazione è descritta nei documenti di divorzio.

Jennifer Lopez ha confessato di essere una "tossicodipendente dell'amore" e di avere un'ossessione per l'amore in un'intervista. La cantante ha contratto matrimonio quattro volte e ha recentemente richiesto il divorzio dal suo quarto marito, il regista Ben Affleck, pochi giorni fa.

La verità dietro il divorzio di Jennifer Lopez e Ben Affleck

I documenti del tribunale rivelano le ragioni della rottura della coppia. Hanno citato "differenze irreconciliabili" come causa, secondo "Page Six". Lopez ha indicato la data di separazione come il 26 aprile 2023. I documenti mostrano anche che Lopez non richiede il mantenimento coniugale e non chiede ad Affleck di fornire alcun aiuto finanziario. Non è chiaro dai documenti del tribunale se la coppia avesse un accordo prematrimoniale, secondo "TMZ".

Lopez ha anche espresso l'intenzione di rinunciare al cognome di Affleck. Ha cambiato legalmente il suo nome in Jennifer Lynn Affleck dopo aver sposato l'attore, ma continua ad essere conosciuta come Jennifer Lopez in pubblico. "La gente mi chiamerà ancora Jennifer Lopez, ma il mio nome legale sarà Mrs. Affleck perché apparteniamo l'uno all'altra", ha detto a "Vogue" a novembre 2022, pochi mesi dopo il loro matrimonio. "Siamo marito e moglie. Non credo che sia un problema", ha aggiunto.

Vuole rinunciare al suo nome

Lopez ha spiegato la sua decisione di prendere il nome del marito come "romantica" e "tradizionale" al momento. Recentemente, sono circolate voci sullo stato del matrimonio di Lopez e Affleck. Mentre Lopez ha trascorso l'estate sulla East Coast, specificamente a East Hampton, Affleck era principalmente sulla West Coast a Los Angeles. Affleck non ha partecipato nemmeno alla grande festa di compleanno a tema "Bridgerton" di Lopez a fine luglio.

Dopo essersi separati nel 2004, Lopez e Affleck hanno riacceso la loro relazione più di 15 anni dopo e si sono sposati. Tuttavia, il loro matrimonio è durato solo due anni.

Fonte: "Page Six", "Vogue"

