- La mostra presenta i concetti per la costruzione dello sviluppo di Broad Street.

Mostre che presentano strategie per la riqualificazione di Breiten Straße a Berlino-Mitte sono esposte in una mostra al Neues Rathaus. Queste esposizioni, derivate da una competizione avviata dall'Amministrazione Urbanistica e dalla società immobiliare municipale di Berlino-Mitte, rimarranno accessibili fino al 22 settembre. L'ingresso alla mostra, situata su Parochialstraße, è gratuito come indicato dall'Amministrazione Senato.

La giuria della competizione, responsabile della pianificazione di nuovi insediamenti residenziali e commerciali nelle vicinanze di Schlossplatz, ha assegnato il primo, il secondo e il terzo posto per ciascuno dei cinque lotti suddivisi a luglio.

Scoperte Archeologiche da Conservare

L'obiettivo della competizione era creare cinque edifici distinti che contribuissero anche a un distretto a uso misto, con la previsione di istituire alloggi a basso costo.

Un aspetto significativo della competizione era quello di salvare le scoperte archeologiche rinvenute dagli scavi su Breiten Straße e integrarle nei futuri utilizzi all'interno di un futuro Sentiero Archeologico.

I piani terra dei edifici metteranno in evidenza opzioni di ristorazione e retail, mentre l'Amministrazione Urbanistica immagina che i piani superiori includano appartamenti in affitto per vari gruppi di popolazione e spazi commerciali.

I progetti vincitori della competizione contribuiranno significativamente alla riqualificazione del settore abitativo di Breiten Straße, migliorando la disponibilità di spazi abitativi accessibili. Si prevede che questo progetto di riqualificazione stimolerà la crescita dell'economia locale, attirando vari gruppi di popolazione con le sue opzioni abitative diverse.

