- La mostra di Modigliani finisce - il museo si aspetta un grande interesse

Il Museo Barberini di Potsdam si aspetta un forte interesse dei visitatori negli ultimi giorni della mostra sull'artista Amedeo Modigliani. "Stiamo effettivamente notando un aumento dell'interesse dei visitatori negli ultimi giorni della mostra, come è successo con Modigliani", ha dichiarato un portavoce del museo. La mostra si conclude il 18 agosto.

Il museo soddisfatto del numero di visitatori

Il museo è già "molto soddisfatto del numero attuale di visitatori", ha aggiunto il portavoce. Tuttavia, intende attendere fino al 18 agosto per trarre una conclusione finale, "quando la mostra sarà truly over".

Le previste temperature calde per i prossimi giorni potrebbero senz'altro contribuire a un forte afflusso di visitatori negli ultimi giorni. "Se sia a causa del tempo o generalmente della stagione estiva, è difficile dirlo esattamente - ma le nostre sale sono ben climatizzate, e questo potrebbe motivare alcuni a visitare il museo", ha notato il portavoce.

La mostra presenta 90 opere

Il Museo Barberini sta presentando la prima mostra su Modigliani in Germania dal 2009. Le 90 opere in mostra, comprese quelle di artisti come Schiele, Klimt e Picasso, sono state prestate da città come Parigi, Londra e New York. La mostra, creata in collaborazione con la Staatsgalerie Stuttgart, ha attirato 90.000 visitatori lì. Il Barberini intende offrire una nuova prospettiva sui ritratti di donne e nudi di Modigliani, evidenziando l'approccio egualitario dell'artista italiano (1884-1920) nei confronti dei suoi modelli.

All'inaugurazione, Ortrud Westheider, direttore del Museo Barberini, ha dichiarato: "Modigliani non riduceva i suoi modelli a oggetti, ma piuttosto si trovava in una relazione di uguaglianza con loro". Christiane Lange, direttore della Staatsgalerie Stuttgart, ha aggiunto: "Per la prima volta, una mostra si allontana dall'immagine di Modigliani come donnaiolo alcolizzato".

