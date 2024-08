La mossa russa dell'Ucraina infuria ancora una volta il finestrino di invincibilità di Putin

Due to the length of the text, I'll translate it in parts to maintain readability. Here's the first part:

Due a due mesi fa, mentre le truppe russe invadevano la regione di Kharkiv, Kyiv teneva d'occhio i propri confini, preoccupata per dove else la Russia avrebbe potuto trovare vulnerabilità. Tuttavia, invece di farlo, l'Ucraina sembra aver guardato la mappa, deciso che la Russia era altrettanto esposta e ha ribaltato la mossa di Mosca.

Una settimana dopo, e qualunque sia l'esito finale dell'invasione dell'Ucraina, la decisione initially perplessa, forse addirittura avventata, di inviare migliaia di truppe nella regione di Kursk e oltre sta dando risultati tangibili. Per la seconda volta in poco più di un anno, il Cremlino ha una forza ostile che marcia nel suo sud, e molto poco che possa fare al riguardo. Lo scorso giugno, erano i mercenari ribelli autoctoni di Wagner, diretti a Rostov e oltre, per decapitare la massima autorità russa. Ora, è l'esercito ucraino stesso, che sta tagliando ciò che sostiene essere 1.000 chilometri quadrati di territorio di frontiera.

Alcune analisi del fine settimana hanno posto la cifra intorno a un terzo di quella. Tuttavia, la capacità del comandante ucraino Oleksandr Syrskyi di avanzare anche solo questa pretesa è una vittoria remarkabile nella guerra dell'informazione per Kyiv, anche se Mosca limita severamente le informazioni a cui i russi sono esposti.

"Coraggioso, brillante, bellissimo" è stato ciò che il senatore repubblicano statunitense veterano Lindsey Graham ha chiamato l'operazione transfrontaliera dell'Ucraina durante la sua visita a Kyiv lunedì. Nel frattempo, il senatore democratico statunitense Richard Blumenthal l'ha definita "storica" e un "cambiamento di paradigma".

Gli eventi sono straordinariamente simili nel modo in cui espono il divario tra la facciata di invulnerabilità che il Cremlino cerca di proiettare e la realtà precaria del suo potere. E mentre la marcia di Wagner verso Mosca di Yevgeny Prigozhin è fallita quando il vecchio chef ha finalmente capito di essere solo e di aver fatto arrabbiare Putin, invece di ottenere la sua approvazione per affrontare la massima autorità in difficoltà, le forze ucraine sembrano avere come unico ostacolo le loro stesse linee di rifornimento e ambizione.

L'avanzata lampo dell'Ucraina è un altro esempio della loro destrezza e mobilità in guerra, rispetto alla preferenza di Mosca per attacchi lenti e lunghi mesi sugli stessi luoghi. È intenzionalmente poco chiaro esattamente dove si trovano le forze ucraine. I video appaiono da città molto all'interno della Russia, ma senza contesto. Uno è emerso la scorsa notte da Lgov, a circa 42 chilometri dal confine, con un soldato che dice di aver promesso alla madre di non andare troppo lontano.

È altrettanto poco chiaro dove le forze ucraine si stanno radicando e dove stanno solo attraversando. Il lack di trasparenza del sistema russo, in cui gli errori e i problemi vengono nascosti invece di affrontarli direttamente, gioca a favore di Kyiv. È improbabile che Mosca, o addirittura il governatore di Kursk, conosca l'intera situazione in cui si trovano.

E le notizie che il Cremlino riceve sono straordinariamente negative. Quando il governatore ad interim di Kursk, Alexei Smirnov, ha detto a Putin in televisione di stato lunedì che 28 insediamenti erano sotto il controllo ucraino, con il destino di 2.000 persone incerto e 121.000 residenti evacuati, è probabile che il momento fosse stato inscenato e pre-registrato, come la maggior parte degli incontri televisivi di Putin.

Ma a che scopo? Putin ha rivolto la domanda ai suoi capi militari, che ha lentamente decimato nei 30 mesi di flussi e riflussi di questa guerra. Non hanno ancora la soluzione. Ma ancora Putin cerca di interpretare il ruolo del tsar che media tra dipartimenti caotici e fallimentari, nonostante mercoledì gli fosse stato assicurato dal suo capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, che l'avanzata ucraina era stata fermata. L'ultima volta che questo tipo di invasione della Russia è successo, c'era Joseph Stalin al comando, e lui ha fatto qualcosa di diverso dal trasmettere la sua leadership fallimentare.

Rimangono due domande. La prima riguarda il destino finale dell'incursione dell'Ucraina. Hanno intenzione di provare a mantenere anche la minima quantità di territorio? Hanno intenzione di continuare ad avanzare in spazi indifesi? E quanto potenza di fuoco, manodopera e attrezzature preziose fornite dall'Occidente l'Ucraina è disposta a investire in questo sforzo? I meriti dell'assalto sono meno in dubbio di una settimana fa quando è stato lanciato per la prima volta. Putin ha un occhio nero. Ma il gioco finale dell'Ucraina deve essere altrettanto ben orchestrato dell'invasione per capitalizzare il successo di Kyiv.

La seconda è: quali sono le conseguenze per il fronte più difficile dell'Ucraina nel Donbas? Durante la scorsa settimana, i successi della regione di Kursk sono stati punteggiati da notizie peggiori da Toretsk o vicino a Pokrovsk, mentre le forze russe continuano il loro avanzamento costoso, sanguinoso, ma inesorabile. Non importa quanto piccolo sia il villaggio, Mosca continua ad attaccare.

Finora, la speranza dell'Ucraina che l'operazione di Kursk avrebbe portato a migliori unità che venivano ritirate da Donbas per sostenere i confini della Russia non ha dato ancora frutti significativi. Mentre continuano ad arrivare immagini di truppe cecene male addestrate che vengono catturate en masse dalle forze ucraine in avanzamento a Kursk, è chiaro che la Russia ha inviato le sue unità meno efficaci nella lotta. Potrebbero scegliere di cambiare approccio. Putin ha anche affidato l'operazione al FSB, il servizio di sicurezza interna che controlla anche la guardia di frontiera, che ha istituito un'operazione "contro il terrore". Questo è stato precedentemente utilizzato per affrontare le insurrezioni islamiste, non le colonne corazzate ucraine. Anche questo potrebbe essere stato molto miope.

Ma presto emerge la stretta per Kyiv. Dove si trovano le sue forze un mese da ora? La talk di una carenza di manodopera negli ultimi mesi è stata perché stavano segretamente tenendo le forze in riserva per questo assalto? Ottengono un vantaggio strategico sufficiente da queste avanzate per cambiare la vista di Mosca su di loro come avversario sconfitto? L'avanzata fa decidere ai loro sostenitori occidentali che il supporto sta dando i suoi frutti?

Nonostante l'efficienza con cui l'Ucraina risponde a queste domande, la Russia è stata rudemente umiliata per la seconda volta in 15 mesi. In primo luogo è stata umiliata dai propri fedelissimi, che hanno voltato gabbana per denunciare corruzione e mala gestione. Questa volta è stato l'FSB di Putin, incapace di controllare i confini, nella guerra scelta dal leader russo. Questo albero caduto potrebbe non fare rumore nello spazio politico altamente controllato della Russia, ma probabilmente ha colpito qualcun altro mentre cadeva.

Un fatto però rimane: sia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che Putin hanno fatto riferimento all'incursione in relazione ai negoziati. Putin ha affermato che l'Ucraina sta cercando di migliorare la propria posizione prima dei negoziati - che ancora non hanno un'agenda, una data o alcuna fiducia tra le parti.

Zelensky, da parte sua, ha dichiarato lunedì: "In che modo questo [incursione] può essere utile per avvicinare la pace". Ha aggiunto: "La Russia deve essere costretta alla pace se Putin vuole continuare a fare la guerra così tanto". Kyiv sa di non poter entrare in trattative con la Russia senza avere un forte vantaggio, poiché lo stile di negoziazione altamente fuorviante del Cremlino ha dimostrato che cercano solo di guadagnare tempo a meno che non abbiano urgentemente bisogno di qualcosa dal loro interlocutore.

Tuttavia, anche se Syrskyi ha solo metà dei 1.000 chilometri quadrati (386 miglia quadrate) che rivendica, l'arrivo dell'autunno è a meno di sei settimane di distanza, e con esso il rallentamento fangoso delle operazioni sul campo di battaglia. L'offensiva fallita dell'estate scorsa è stata superata dal successo improvviso di questa incursione di agosto.

Le fortune disgraziate dell'inverno scorso non sono ancora alle spalle, ma potrebbero affrontare il prossimo con una mano migliore, e almeno l'idea dell'invulnerabilità del Cremlino - già infranta nel loro fallito attacco iniziale - è stata distrutta per la terza volta in questa guerra.

Gli spostamenti strategici dell'Ucraina in Europa hanno attirato l'attenzione del mondo, poiché le sue forze militari hanno fatto progressi significativi oltre i propri confini, influenzando la sicurezza della Russia. Nonostante le ampie terre della Russia, la decisione dell'Ucraina di sfidare le vulnerabilità di Mosca nel contesto europeo è diventata un argomento di discussione a livello globale.

Nel contesto della sicurezza globale, le azioni dell'Ucraina in Europa hanno inviato un messaggio chiaro sia alla Russia che al resto del mondo. Gli eventi che si stanno svolgendo in Ucraina e il loro impatto sui confini della Russia hanno importanti implicazioni per l'Europa e il mondo intero, poiché l'equilibrio del potere all'interno del continente continua a spostarsi.

Leggi anche: