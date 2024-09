La mossa prevista da parte delle principali figure repubblicane della Camera implica di fare affidamento prevalentemente sul sostegno democratico per mantenere le operazioni governative, ignorando la potenziale resistenza del GOP.

Il Comitato per le Regole della Camera ha rimosso la proposta di budget dal dibattito lunedì sera, spingendo la leadership repubblicana della Camera a organizzare il suo passaggio attraverso una procedura chiamata "sospensione delle regole", che richiede un voto di due terzi della maggioranza.

Per questo Congresso, è diventato un evento comune per i Repubblicani fare affidamento sui Democratici per mantenere operativo il governo, e questa tattica ha addirittura portato alla rimozione del precedente Speaker Kevin McCarthy. Questa volta, il Speaker della Camera Mike Johnson capisce che i voti democratici probabilmente supereranno di gran lunga i sostenitori repubblicani.

Il rappresentante Jim Banks dell'Indiana ha espresso il suo disappunto, dicendo: "È deludente. Abbiamo una maggioranza repubblicana. Dovremmo ridurre le spese".

Riguardo alla gestione della situazione da parte di Johnson, Banks ha aggiunto: "Aveva l'opportunità di introdurre un disegno di legge di bilancio che eliminava le spese inutili, ma abbiamo avuto una maggioranza repubblicana per due anni senza vedere questo accadere. Speravo che una maggioranza repubblicana avrebbe portato a tagli alle spese, ma finiremo la maggioranza repubblicana senza alcun riduzione, motivo per cui voterò no".

Anche se il rappresentante Byron Donalds della Florida non ha definito l'azione di Johnson un errore, ha espresso il suo dissenso personale, dicendo: "Non direi che è un errore per me. Non posso sostenere personalmente".

Molti Repubblicani stanno diventando sempre più frustrati con i loro colleghi che si rifiutano di sostenere i progetti di legge bipartisan sulle spese, ma anche respingono qualsiasi piano di spesa repubblicano che potrebbe fornire leverage nelle trattative con i Democratici.

Come il rappresentante repubblicano Mike Simpson dell'Idaho ha fatto notare: "È ironico che le stesse persone che disapprovano i CR non ci aiutano a far passare i progetti di legge, riferendosi alla risoluzione continua, o CR, che finanzierà il governo fino a dicembre".

Lo scorso fine settimana, Johnson ha rivelato il CR per mantenere il governo in funzione fino al 20 dicembre. Il finanziamento del governo scade alla fine del mese e Johnson ha scritto ai suoi colleghi repubblicani spiegando che non vuole un shutdown solo poche settimane prima delle elezioni.

"Come dimostra la storia e indicano i sondaggi attuali, chiudere il governo meno di 40 giorni prima di un'elezione decisiva sarebbe un esempio di incompetenza politica", ha detto nella lettera. "Da ora fino al giorno delle elezioni, continuerò a impegnarmi e concentrarmi esclusivamente sull'aumentare la nostra maggioranza per il 119° Congresso".

Dopo il suo precedente tentativo di far passare un progetto di legge di finanziamento simile che includeva l'endorsement legislativo dell'ex Presidente Donald Trump per affrontare il voto dei non cittadini, Johnson alla fine non è riuscito a far passare il progetto di legge la scorsa settimana.

La giornalista di CNN Lauren Fox ha contribuito a questo report.

In questa situazione politica, i Repubblicani si sono affidati ai voti democratici per mantenere operativo il governo, un modello che ha addirittura portato alla rimozione del precedente Speaker Kevin McCarthy. Nonostante la maggioranza, il Speaker della Camera Mike Johnson si trova di fronte a sfide nel far passare i progetti di legge di bilancio, portando il rappresentante Jim Banks a esprimere il suo disappunto e annunciare le sue intenzioni di votare contro qualsiasi riduzione delle spese.

Alla Camera, le divergenze tra i Repubblicani riguardo ai progetti di legge bipartisan sulle spese e le loro prop

Leggi anche: