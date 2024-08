- La morte inaspettata dei co-attori dello show è stata una "sorpresa"

L'attore canadese Jason Priestley (54) è stato colpito dalle morti dei suoi ex-compagni di "Beverly Hills, 90210" (1990-2000) Luke Perry (1966-2019) e Shannen Doherty (1971-2024). Lo ha confessato in una conversazione con il quotidiano britannico "Mirror".

L'attore Luke Perry è morto il 4 marzo 2019, a 52 anni, a seguito di un ictus. L'attrice Shannen Doherty è morta il 13 luglio 2024, a 53 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro.

"Mi ha fatto riflettere sulla mia stessa morte. Mi sono svegliato il giorno del mio 50° compleanno e ho capito di aver vissuto la parte più consistente della mia vita", ha confessato il protagonista di "Private Eyes". Priestley ha compiuto 50 anni il 28 agosto 2019, pochi mesi dopo la morte di Perry. "La morte di Luke è stata completamente inaspettata perché sembrava così in forma. Eravamo vicini di casa e amici, passavamo molto tempo insieme. Avevamo un legame forte", ha detto l'attore canadese-americano.

Anche se Shannen Doherty, che interpretava la sorella gemella di Priestley nella serie degli anni '90, aveva parlato pubblicamente della sua lunga battaglia contro il cancro con la sua famiglia e nel suo podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty", Priestley ha detto al tabloid britannico che la sua morte è stata altrettanto sorprendente. "Sono sempre stato colpito dalla sua tenacia e forza, e anche se sapevo che era malata, la sua morte è stata uno shock e ha spezzato il cuore a tutti noi", ha riflettuto su Doherty. "Ha lottato per così tanto tempo e sembrava che ce l'avrebbe fatta... finché non ce l'ha fatta".

Doherty era "un'energica", ha ricordato Priestley. "Sono grato di aver trascorso molto tempo con lei negli ultimi anni. Ho fatto pace con la sua morte perché non c'era nulla di incompiuto tra di noi".

Il gruppo WhatsApp di "Beverly Hills, 90210"

Jason Priestley mantiene anche i contatti con i suoi altri compagni di "Beverly Hills, 90210" attraverso un gruppo WhatsApp. Si tengono in contatto e si divertono insieme alle manifestazioni. "Quando ci riuniamo, è come se non fosse passato il tempo. Le stesse battute, gli stessi uno-due, tranne il fatto che alcuni di noi sono diventati padri, quindi facciamo anche battute da papà", ha detto Priestley, riferendosi ai suoi colleghi maschi.

Dopo aver riflettuto sulla morte inaspettata di Luke Perry e sulla morte sorprendente di Shannen Doherty, Jason Priestley ha lottato con la sua propria mortalità. Le loro partenze hanno servito come un promemoria crudele dell'inevitabilità della morte, anche per coloro che sembrano invincibili.

Nonostante le discussioni pubbliche di Doherty sulla sua lotta contro il cancro e la sua resilienza, la sua morte è stata un evento scioccante e straziante per tutti coloro che erano coinvolti.

