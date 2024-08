- La morte di sua sorella lo colpisce così duramente

Michael Schanze (77 anni) e Uschi Kohl erano una coppia inseparabile da quasi un decennio, ma si conoscevano da molto prima. Prima di diventare una coppia, Uschi era responsabile del design dei costumi di Michael per le sue apparizioni televisive per tre decenni. La improvvisa perdita della sua compagna, morta pochi giorni dopo il suo 70º compleanno il 29 luglio 2024 a causa di un'emorragia cerebrale, ha lasciato Michael devastato. "È un colpo durissimo", dice in un'intervista a "Bunte", "Ancora non sono me stesso".

"Uschi era il mio ancoraggio, il mio punto di riferimento"

Michael non riesce a capire perché Uschi abbia dovuto lasciarlo. "Ero io ad avere tutti i problemi di salute, non Uschi", dice ricordando i suoi stessi problemi con un intervento al ginocchio dopo un incidente sciistico nel 2003 e la sopravvivenza a un'embolia polmonare bilaterale nel 2019. "Uschi è sempre stata al mio fianco. Era la forza trainante del mio ritorno alla vita normale. Uschi era il mio ancoraggio, il mio punto di riferimento".

Una morte improvvisa e inaspettata

Michael racconta la tragica morte di Uschi nell'intervista. "Uschi è morta a causa di un'emorragia cerebrale. Non c'era nulla da fare. L'ho trovata senza vita nel nostro giardino d'inverno. Il paramedico mi ha detto che non aveva speranze. Anche se fossi stato lì, non avrebbe fatto differenza". Non c'erano segni premonitori prima della sua morte, che è stata uno shock per Michael. "È stato come un fulmine a ciel sereno", dice.

Dopo la tragedia, la famiglia di Michael è stata incredibilmente supportive. I suoi tre figli e il fratello Christian sono stati al suo fianco costantemente. "È commovente vedere come la mia famiglia funziona in questo momento difficile", dice Michael. "La mia casa è piena. Non sono solo. Questo fa bene".

"La sua gioia per la vita rimarrà in molti, compreso me"

La scorsa settimana, Michael ha avuto la possibilità di dire addio a Uschi per l'ultima volta. "Sono riuscito a toccarla un'ultima volta", ricorda. "Tutti i nostri bei ricordi mi sono passati davanti agli occhi. Il fatto che abbiamo festeggiato il suo 70º compleanno con molti amici in aprile mi dà un po' di conforto. La sua gioia per la vita rimarrà in molti, e soprattutto in me".

Il dolore di Michael per la improvvisa perdita di Uschi è palpabile, mentre continua a ricordare il suo ruolo di ancoraggio e punto di riferimento. "Uschi era il mio ancoraggio, il mio punto di riferimento", dice esprimendo il suo disorientamento per il fatto che lei, che lo aveva sempre sostenuto durante i suoi problemi di salute, sia stata portata via così improvvisamente.

