La morte della star di 'Parasite' è l'ultima di una lunga serie di perdite improvvise di celebrità sudcoreane

Lee, che era stato acclamato per il ruolo di Park Dong-ik, il padre della ricca famiglia Park nel film premio Oscar "Parasite", è stato trovato morto nella sua auto mercoledì mattina in quello che la polizia ha definito un sospetto suicidio. Il suo funerale era previsto per venerdì.

Al momento della morte, il 48enne, padre di due figli, era indagato dalla polizia per presunto uso di droghe illegali e di recente era stato sottoposto a numerosi e lunghi interrogatori.

Uno degli avvocati di Lee ha dichiarato alla CNN questa settimana che l'attore si sentiva "offeso" per il modo in cui la polizia stava gestendo l'indagine sulla droga, compreso il modo in cui i dettagli sono stati pubblicati dai media locali.

La morte di Lee arriva mentre negli ultimi anni la Corea del Sud ha visto una serie di sospetti suicidi tra le sue celebrità, soprattutto tra le giovani star del K-pop.

Ogni volta queste morti hanno riacceso le conversazioni sul benessere mentale delle celebrità e dei personaggi pubblici sudcoreani, gettando un riflettore sulle pressioni che devono affrontare nella competitiva e stressante industria dell'intrattenimento coreana e sulle insidie per coloro che si ritiene abbiano commesso trasgressioni.

Nel dicembre 2017, la superstar Kim Jong-hyun, meglio conosciuto come Jonghyun, si è tolto la vita all'età di 27 anni. Due anni dopo la cantante K-pop Sulli, ex del gruppo f(x), è stata trovata morta nella sua casa all'età di 25 anni in un apparente suicidio.

Circa sei settimane dopo, l'altra artista K-pop Goo Hara, ex membro della girl band Kara, è stata trovata morta a 28 anni. La polizia non ha voluto commentare la causa del decesso, ma Goo aveva già rivelato di soffrire di depressione.

Nell'aprile di quest'anno, i fan del K-pop di tutto il mondo hanno avuto il cuore spezzato dalla perdita di Moon Bin, membro della popolare boy band Astro, all'età di 25 anni.

Gli idol del K-pop, in particolare, sono noti per essere soggetti a un intenso controllo e a grandi aspettative da parte del loro severo management, il che è stato collegato a una crisi di salute mentale nel settore.

Per anni non è stato raro che le star del K-pop si aspettassero di non avere relazioni, e alcune avevano persino una clausola "no dating" nei loro contratti.

"Gli scandali che coinvolgono l'alcol, la droga o persino gli appuntamenti non solo fanno scalpore nella sezione delle notizie sull'intrattenimento, ma anche nella sezione delle notizie sulla finanza, perché molte delle più grandi società di gestione musicale coreane sono anche azioni quotate in borsa", ha dichiarato Bernie Cho, dirigente dell'industria musicale, alla CNN nel 2018, quando due importanti star dell'epoca hanno confermato di frequentarsi.

L'atteggiamento nei confronti degli appuntamenti ha iniziato lentamente a cambiare, in parte perché i fan sono diventati più disposti ad accettare relazioni tra star. Ma l'industria dell'intrattenimento della Corea del Sud rimane un ambiente ad alta pressione, con intensi regimi di formazione e aspettative da parte dei fan e dei potenti del settore.

Proteste degli insegnanti

La crisi della salute mentale in Corea del Sud si estende al di là delle divisioni di classe e tocca tutti i settori della società.

Nel 2021, il tasso di suicidi in Corea del Sud era di 26 su 100.000 persone, secondo il Ministero della Salute e del Benessere del Paese. La Corea del Sud ha anche il più alto tasso di suicidi giovanili tra i Paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). In Giappone, il dato OCSE è di 15,7 su 100.000 persone, mentre negli Stati Uniti è di 14,1 su 100.000 persone.

A settembre, centinaia di migliaia di insegnanti in tutto il Paese hanno organizzato proteste di massa dopo il sospetto suicidio di un insegnante, che è stato ampiamente attribuito al sistema educativo ad alta pressione della Corea del Sud e all'onere che esso impone agli insegnanti.

I dati governativi mostrano che 100 insegnanti di scuola pubblica in Corea del Sud - per lo più di scuola elementare - si sono tolti la vita da gennaio 2018 a giugno 2023.

Anche la politica sudcoreana ha visto casi di alto profilo. Nel 2009, l'ex presidente Roh Moo-hyun si è tolto la vita nel corso di un'indagine su uno scandalo di corruzione che aveva macchiato la sua reputazione.

Dopo le morti di Sulli e Goo, Paik Jong-woo, psichiatra e direttore del Centro coreano per la prevenzione dei suicidi, ha attribuito parte dell'alto tasso di suicidi allo stigma sociale. Secondo alcuni studi, i sudcoreani che soffrono di depressione cercano meno aiuto rispetto ad altri Paesi sviluppati.

Secondo Paik, i lavoratori dell'industria dello spettacolo potrebbero essere particolarmente a rischio.

"Gli artisti tendono a vivere le emozioni in modo più vivido e, poiché il loro lavoro consiste nell'essere amati dal pubblico, non possono fare a meno di essere più sensibili alle opinioni pubbliche", ha detto Paik.

Paik ha spiegato che spesso le celebrità non possono rivolgersi a professionisti della salute mentale per paura della vergogna pubblica e per mancanza di tempo nei loro programmi. Una giornata media per una star del K-pop può essere di 16 ore o più, piena di impegni, dalle prove di danza alle lezioni di canto, dalle lezioni di lingua all'allenamento con le telecamere.

"È necessaria un'attenzione particolare per prevenire i suicidi delle celebrità", ha detto Paik.

Lee Gyu-tag, professore di studi culturali presso la George Mason University Korea di Incheon, ritiene che anche la cultura online della Corea del Sud abbia un ruolo importante.

"Credo che Internet abbia anche un'influenza nell'imporre standard morali più severi agli attori e ai cantanti coreani", ha dichiarato alla CNN.

"Che abbiano fatto uso di droghe o commesso crimini illegali, se non si tratta di un errore grave, dovrebbero essere puniti dalla legge e basta. Ma il pubblico sembra pensare che le persone del mondo dello spettacolo meritino critiche o commenti vergognosi su internet".

Interrogativi sull'indagine della polizia

La morte di Lee è avvenuta mentre era indagato per uso illegale di droghe, in un momento in cui il governo conservatore della Corea del Sud ha promosso un giro di vite sulle droghe e la polizia è sotto pressione per ottenere risultati.

Come molti luoghi dell'Asia orientale e sudorientale, la Corea del Sud ha alcune delle leggi più severe al mondo in materia di droga, con lunghe pene detentive e un intenso stigma sociale legato al consumo di droga.

Secondo la polizia sudcoreana, Lee ha dichiarato di essere stato indotto a fare uso di droghe e successivamente ricattato da un individuo. Lee ha intentato una causa contro il presunto ricattatore, secondo la polizia, che ha aggiunto di aver ricevuto una soffiata sul suo presunto uso di droga prima che lui facesse causa.

Ma nel corso delle indagini, i test antidroga di Lee erano risultati tutti negativi, ha aggiunto la polizia. La polizia ha chiuso l'indagine sulla droga dopo la morte di Lee.

Un avvocato di Lee, che non ha voluto essere nominato a causa della natura delicata del caso, ha detto che il suo cliente era arrabbiato perché l'indagine della polizia era stata costruita sulla parola di persone che lui accusava di ricattarlo, piuttosto che su prove scientifiche. Lee aveva ripetutamente negato di aver assunto intenzionalmente droghe illegali.

C'è stata una disputa tra le testimonianze di Lee e quelle dei ricattatori", ha detto l'avvocato, aggiungendo che anche i dettagli dell'indagine trapelati ai media hanno causato dolore a Lee.

La polizia di Incheon ha offerto le proprie condoglianze alla famiglia di Lee mercoledì, esprimendo rammarico per il fatto che i dettagli della sua indagine sulla droga siano stati resi pubblici prematuramente, prima del suo completamento, nonostante i loro sforzi per impedirlo.

"È difficile dire che i dettagli provengano dalla polizia, poiché ci sono altre agenzie nel sistema legale che hanno accesso a tali informazioni", ha aggiunto la polizia.

La legge sudcoreana vieta a coloro che sono coinvolti in un'indagine penale di divulgare fatti relativi al sospettato prima che venga resa pubblica l'incriminazione.

Come chiedere aiuto: Negli Stati Uniti, chiamare la National Suicide Prevention Lifeline al numero 1-800-273-8255. L'Associazione internazionale per la prevenzione del suicidio e Befrienders Worldwide possono fornire informazioni sui centri di crisi in tutto il mondo.

Fonte: edition.cnn.com