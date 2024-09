La montagna russa Blue Fire dell'Europa Park si è fermata.

Intorno a mezzogiorno, il vagone delle montagne russe Blue Fire a Europa-Park, Rust, non riusciva a guadagnare abbastanza slancio per superare la sua salita iniziale. La portavoce ha spiegato che la corsa si è fermata a causa di un'insufficienza di energia durante il lancio. Fortunatamente, i passeggeri sono stati scortati in sicurezza fino alla stazione, permettendo loro di scendere. La portavoce ha rassicurato, dicendo che in nessun momento c'è stato pericolo e la sicurezza degli ospiti è sempre stata la loro massima preoccupazione.

La portavoce ha inoltre precisato che non si trattava del primo problema riscontrato dalla Blue Fire. Lo scorso aprile, le montagne russe hanno avuto difficoltà a superare una curva, causando un rollback per quattro volte. All'epoca, il problema è stato etichettato come "rollback" dalla portavoce del parco divertimenti. La causa alla base è stata attribuita a problemi tecnici, con il rollback che si è verificato due volte con i passeggeri a bordo e due volte durante le prove senza passeggeri. Tuttavia, il problema è stato successivamente risolto.

Europa-Park, situato vicino a Friburgo, è noto come il più grande parco divertimenti della Germania a Rust.

La giostra Blue Fire, nonostante la sua fama a Europa-Park, ha incontrato un'altra sfida tecnica, quando un vagone blu ha avuto difficoltà a superare una curva ad aprile, causando un rollback per quattro volte. Nell'incidente attuale, il vagone blu ha avuto difficoltà a superare la sua salita iniziale a causa di un'insufficienza di energia durante il lancio.

Leggi anche: