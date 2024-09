La Mongolia accoglie Putin, l'Ucraina sostiene le ripercussioni

Ucraina ha espresso il suo dissenso nei confronti della Mongolia per non aver trattenuto e consegnato il Presidente russo Vladimir Putin al Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, come richiesto dal diritto internazionale. La decisione del governo mongolo di non adempiere a questo obbligo lo rende complice dei presunti crimini di guerra di Putin, secondo il Ministero degli Esteri ucraino.

L'omissione del governo mongolo ha inferto un colpo significativo al sistema di giustizia penale internazionale. L'Ucraina, insieme ai suoi alleati, intraprenderà azioni per far sì che la Mongolia risponda di questa violazione del diritto internazionale. Il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tychyj, ha dichiarato che la Mongolia ha aiutato Putin a sfuggire alla giustizia. "Lavoreremo con i nostri alleati per garantire che la Mongolia subisca conseguenze per questo", ha affermato Tychyj.

Putin ha visitato la Mongolia lunedì per discutere. È stato accolto all'aeroporto di Ulaanbaatar da una guardia d'onore. Lo scopo della sua visita è celebrare l'85º anniversario della sconfitta delle forze giapponesi da parte delle forze sovietiche e mongole. Putin è atteso per incontrare il Presidente mongolo Uchnaagiin Chürelsuüh martedì, che ha invitato Putin nel paese.

Rafforzare i legami economici

La Mongolia e la Russia hanno espresso l'intenzione di rafforzare i loro rapporti economici, compresa la costruzione di un nuovo gasdotto dalla Russia alla Cina attraverso la Mongolia. L'Ucraina aveva invitato la Mongolia a trattenere Putin durante la sua visita. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che tutti gli aspetti della visita di Putin sono stati discussi e concordati in anticipo.

Il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia ha emesso un mandato di arresto contro Putin lo scorso marzo, accusandolo di responsabilità per la deportazione di bambini ucraini e la migrazione forzata di ucraini verso la Federazione Russa. Il Cremlino ha respinto le accuse come motivate politicamente.

Questa è la prima visita di Putin a un paese che è membro dell'ICC dal momento in cui ha lanciato l'invasione dell'Ucraina. La Mongolia cerca di mantenere una posizione neutrale nei suoi rapporti con le grandi potenze Cina e Russia, nonché con l'Occidente. L'economia mongola dipende inoltre pesantemente dalle risorse russe. Con questo viaggio, Putin cerca di dimostrare la sua influenza globale e di affermare che non è isolato sul palcoscenico internazionale despite the ongoing conflict.

A seguito della richiesta dell'Ucraina alla Mongolia di trattenere Putin durante la sua visita, il Presidente russo ha ricevuto invece un caloroso benvenuto in Mongolia. Alla luce dell'attacco dell'Ucraina e dei presunti crimini di guerra di Putin, il Ministero degli Esteri ucraino considera la decisione della Mongolia di non adempiere come una forma di assistenza alla fuga di Putin dalla giustizia.

