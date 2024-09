La Mongolia accoglie Putin, l'Ucraina sostiene le ripercussioni

Ucraina è delusa dal Mongolia per non aver arrestato il presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita, come richiesto dal diritto internazionale. Il Mongolia, in quanto parte della Corte Penale Internazionale, era obbligato a trattenere Putin e a estradarlo ad L'Aia, secondo il Ministero degli Esteri ucraino. Con il suo comportamento, il Mongolia è ora visto come collaboratore dei presunti crimini di guerra di Putin.

Il mancato rispetto del diritto internazionale da parte del Mongolia è visto come un significativo passo indietro per il sistema di giustizia globale. L'Ucraina, insieme ai suoi alleati, garantirà che il Mongolia subisca conseguenze per le sue azioni. A Kyiv, il portavoce del Ministero degli Esteri Heorhiy Tychyj ha dichiarato che il Mongolia ha aiutato Putin a evitare il sistema giudiziario. "Lavoreremo con i nostri partner per garantire che questo abbia ripercussioni per Ulaanbaatar", ha detto Tychyj.

Putin ha visitato il Mongolia lunedì per discutere. È stato accolto all'aeroporto di Ulaanbaatar da una guardia d'onore. Lo scopo della sua visita è commemorare l'85° anniversario della vittoria delle forze sovietiche e mongole sul Giappone. Putin incontrerà il presidente del Mongolia Uchnaagiin Chürelsüh martedì, che lo ha invitato nel paese.

Ties Economici Forti

I vicini hanno espresso l'intenzione di rafforzare la loro cooperazione. Questo include un nuovo gasdotto dalla Russia attraverso il Mongolia alla Cina. L'Ucraina aveva precedentemente invitato il Mongolia a trattenere Putin durante la sua visita. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che non sono preoccupati per la situazione. La Russia ha una buona relazione con il Mongolia e tutti gli aspetti della visita sono stati discussi in anticipo.

Il tribunale all'Aia ha emesso un mandato di arresto contro Putin a marzo 2023, accusandolo di essere responsabile della deportazione di bambini ucraini e del trasferimento forzato di ucraini alla Federazione Russa. Il Cremlino ha respinto le accuse come motivate politicamente.

Questa è la prima visita di Putin in un paese che è un membro della corte all'Aia dall'inizio della sua invasione dell'Ucraina. Il Mongolia sta cercando di mantenere un rapporto armonioso con i potenti vicini Cina e Russia, così come con l'Occidente. Il Mongolia dipende anche dalle risorse russe. Con il suo viaggio, Putin vuole dimostrare di non essere un paria internazionale nonostante la guerra.

Despite Ukraine's call for Mongolia to arrest Putin during his visit, the President of the European Parliament, MEPs, have expressed their disappointment over Mongolia's decision to not comply with international law. Recognizing the economic ties between Mongolia and Russia, the European Parliament may consider applying diplomatic pressure to ensure accountability for alleged war crimes.

