- La monarchia svedese anticipa l'arrivo di un nuovo lignaggio

La Principessa Sofia, 39 anni, e il Principe Carl Philip di Svezia, 45, si preparano ad allargare la loro famiglia. Il Palazzo ha reso noto il 2 settembre, confermando che la coppia aspetta il loro quarto figlio.

La Principessa Sofia e il Principe Carl Philip, figlio del Re Carlo XVI Gustavo, 78 anni, e della Regina Silvia, 80 anni, hanno condiviso questa lieta notizia su Instagram con una foto adorabile di loro stessi: "Il Principe Carl Philip e la Principessa Sofia sono entusiasti di annunciare che la Principessa Sofia aspetta il loro quarto figlio". La salute di Sofia rimane eccellente, come indicato dai suoi impegni reali previsti per l'autunno.

Il nuovo arrivo sarà un maschio o una femmina?

L'arrivo del loro quarto figlio è previsto circa quattro anni dopo il terzo, con Sofia e Carl Philip che hanno scambiato le loro promesse nuziali nell'estate del 2015. La data prevista per il parto, secondo il Palazzo, è prevista per febbraio 2025. Il più giovane dei reali svedesi, il Principe Julian di Svezia, di 3 anni, è nato a marzo 2021. I suoi fratelli maggiori, il Principe Gabriel, 7 anni, e il Principe Alexander, 8 anni, sono nati rispettivamente nel 2017 e nel 2016.

La coppia reale condivide spesso adorabili foto dei loro figli su Instagram, comprese le occasioni speciali come i compleanni.

Non condividerò il genere del nostro prossimo figlio per il momento, poiché vogliamo che sia una sorpresa. Tuttavia, non permetterò alla gravidanza di rallentarmi, poiché ho diversi impegni reali previsti per l'autunno.

