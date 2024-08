Figlia di Marta e la sua Guida Spirituale - La Monarchia partecipa ai nozze controverse

La famiglia reale norvegese parteciperà in gran parte alla cerimonia nuziale della principessa Martha Louise (52), che sposerà il cosiddetto sciamano Durek Verrett (49). Lo ha reso noto un comunicato stampa del palazzo del 26 agosto.

Secondo l'annuncio, il re Harald (87) e la regina Sonja (87) parteciperanno alla cerimonia. Inoltre, il principe ereditario Haakon (51), la principessa ereditaria Mette-Marit (51) e i loro figli - la principessa Ingrid Alexandra (20) e il principe Sverre Magnus (18) - sono attesi alla cerimonia. Inoltre, si vocifera che la principessa Astrid (91), sorella del re Harald, sarà presente.

Marius Borg Høiby potrebbe saltare la cerimonia

Tuttavia, Marius Borg Høiby (27), figlio maggiore della principessa ereditaria Mette-Marit da una relazione precedente, non parteciperà alle celebrazioni, secondo quanto riferito da NRK dopo la conferma della corte. Il 27enne è stato recentemente al centro delle cronache per accuse di violenza e altri comportamenti scandalosi, compreso l'uso sospetto di cocaina.

Il matrimonio reale a Geiranger promette un potenziale di conflitto nella dinastia norvegese, data la relazione controversa tra Verrett e la principessa che ha suscitato aspre critiche in Norvegia da tempo. In risposta, Martha Louise ha deciso a novembre 2022 di non partecipare più ad alcun incarico ufficiale per la famiglia reale norvegese a causa del suo amore.

Un matrimonio insolito

A differenza dei matrimoni tradizionali, Martha Louise ha fatto sapere che il suo matrimonio, che si terrà a Geiranger, sarà insolito. Lo ha detto nel suo podcast "HeartSmart Conversations". Nonostante la natura non tradizionale, le celebrazioni del matrimonio sono attese essere sfarzose, come riferito dai media norvegesi, e dureranno quattro giorni. Gli eventi ruoteranno intorno al tema "Cool and sexy" o di un'atmosfera latino-americana.

La principessa Martha Louise e il suo compagno Durek Verrett, un guaritore spirituale americano, sono fidanzati dal 2022, dopo il divorzio dal suo ex marito Ari Behn (1972-2019), con cui ha tre figlie (nate nel 2003, 2005 e 2008). Prima della sua attuale relazione, la principessa era ufficialmente legata a Verrett dal 2018.

