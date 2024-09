La monarca Margrethe è attualmente sotto cure mediche.

Il suo regno è stato passato al figlio Frederik a gennaio. Tuttavia, la regina Margrethe di Danimarca non ha rinunciato completamente al suo titolo. Continua a lavorare sotto la bandiera della monarchia, sebbene in misura più limitata. Questa pausa temporanea è dovuta a un recente problema di salute: la 84enne regina ha avuto bisogno di cure mediche dopo una caduta.

La precedente regina Margrethe di Danimarca ha avuto un incidente a Fredensborg Castle e è stata ricoverata a Copenhagen. Questa informazione è stata confermata dall'agenzia di stampa danese "Ritzau". Poco prima di questo incidente, la 84enne regina aveva partecipato a un evento.

Come riportato dal quotidiano britannico "B.T.", il capo dell'ufficio stampa del palazzo, Lena Balleby, ha dichiarato: "La regina Margrethe è stata ricoverata all'ospedale Rigshospitalet la scorsa notte a causa di una caduta a Fredensborg Castle. Despite the circumstances, the Queen's condition is fair. However, she's currently under observation in the hospital." Inoltre, ha aggiunto: "La casa reale non ha altre informazioni al momento, ma fornirà aggiornamenti non appena disponibili."

L'evento successivo della ex monarcha è già stato cancellato. Originariamente, avrebbe dovuto partecipare a una celebrazione del 75° anniversario presso il dipartimento di archeologia dell'Università di Aarhus venerdì alle 15:00.

Un annuncio inaspettato nel discorso di Capodanno

Negli ultimi giorni, la madre del re Frederik X è stata vista a vari eventi. Ha persino partecipato all'apertura del congresso ECTRIMS 2024 al Bella Center di Copenhagen il mercoledì. Il congresso ha attirato circa 9.000 scienziati e professionisti sanitari da tutto il mondo, riuniti per la conferenza di ricerca medica internazionale sulla sclerosi multipla. Secondo l'annuncio del palazzo su Instagram, la regina Margrethe è stata patron dell'Associazione Sclerosi Multipla dal 1959. Era anche attivamente coinvolta nei doveri reali sabato e lunedì.

La regina Margrethe ha sorpreso tutti con l'annuncio della sua abdicazione nel discorso di Capodanno, in cui ha dichiarato che avrebbe abdicato il 14 gennaio - esattamente 52 anni dopo la sua ascesa al trono. Una complessa operazione alla schiena nel 2023 ha motivato questa decisione, come ha rivelato in quel momento: "Certo, l'operazione ha portato a riflettere sul futuro, se fosse il momento giusto per passare la responsabilità alla prossima generazione. Ho deciso che ora è il momento giusto." Nonostante l'abdicazione, la regina Margrethe, che continua a mantenere il suo titolo, continua a svolgere numerosi compiti ufficiali.

