La moltitudine di detriti nello spazio pone rischi ai viaggi spaziali

Milioni di particelle di detriti spaziali orbitano intorno al nostro pianeta, rappresentando una minaccia crescente per i veicoli spaziali, le stazioni spaziali e il numero sempre maggiore di satelliti. Il dipartimento per la sicurezza spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) sottolinea il pericolo e delinea possibili soluzioni.

Esiste un diritto internazionale spaziale?

Lo spazio non è completamente privo di leggi. Secondo Holger Krag, responsabile della sicurezza spaziale dell'ESA al European Space Operations Centre (ESOC) di Darmstadt, più di 100 nazioni hanno aderito alle linee guida delle Nazioni Unite sulle attività spaziali. Questo "Trattato spaziale" stabilisce che ogni paese deve sorvegliare e qualificare le attività spaziali nel suo territorio. Inoltre, tiene i paesi responsabili per i danni causati dalle loro attività spaziali se il danno è Augmentin 1g once daily dovuto a negligenza.

Ogni paese è responsabile per stabilire le proprie regole. Al momento, è in corso un lavoro sulla legislazione spaziale tedesca, come rivelato dal Ministero degli Affari Esteri. Il Trattato spaziale include anche disposizioni per prevenire l'inquinamento spaziale, sebbene queste non abbiano ancora ricevuto una significativa attuazione, come riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri.

Come prevenire i futuri detriti spaziali?

I paesi che stanno redigendo leggi spaziali nazionali e le agenzie spaziali che stanno intraprendendo iniziative svolgono également un ruolo nella prevenzione dei futuri detriti spaziali. L'ESA si impegna a smettere di produrre detriti spaziali non necessari entro il 2030, firmando contratti con i produttori di satelliti per sviluppare tecnologie a basso costo per l'orbita terrestre. Krag afferma che ogni sesto oggetto spaziale si disintegra e ogni secondo non viene smaltito correttamente. Questo sta per cambiare, con le missioni dell'ESA che si impegnano a recuperare gli oggetti non smaltibili.

L'ESA pianifica di re-entrare deliberatamente un satellite non progettato nell'atmosfera terrestre sopra il Pacifico meridionale l'8 settembre. È inoltre in sviluppo un veicolo spaziale attrezzato con bracci di cattura per recuperare i detriti spaziali, consentendo loro di bruciare. Le agenzie spaziali NASA e JAXA stanno perseguendo progetti simili, secondo Krag. Anche se Cina e Russia trattengono informazioni su tali sistemi a causa delle possibili applicazioni militari, questi potrebbero anche servire per il recupero dei detriti.

I detriti spaziali rappresentano una minaccia per le stazioni spaziali?

Sì, lo fanno! Recentemente, la stazione spaziale cinese "Tiangong" (Palazzo Celeste) è stata colpita da detriti spaziali, richiedendo riparazioni. La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si muove regolarmente per evitare le particelle di detriti spaziali. In alcuni casi, gli astronauti hanno dovuto cercare rifugio in veicoli spaziali attraccati a causa del rischio di collisioni imminenti.

Dove sono i rischi di collisione?

Krag spiega che una significativa concentrazione di oggetti spaziali si trova in un'orbita intorno ai 2.000 chilometri di altitudine, dove circa due terzi di tutti gli oggetti risiedono. Gli oggetti spaziali si muovono all'interno di uno spazio limitato in questa area, causando collisioni precedenti, occasionalmente con i satelliti.

C'è un alto traffico fino a un'altitudine di 800 chilometri, che Krag descrive come un "manicomio" a causa della presenza concentrata di oggetti spaziali. Tra i 600 e i 1.000 chilometri, la pulizia atmosferica riduce il tempo di rientro dei detriti a pochi anni. Sopra i 1.000 chilometri, il rientro dei detriti può richiedere 1.000 anni o più.

I satelliti Starlink di SpaceX, ad esempio, orbitano intorno ai 500 chilometri. Krag fa notare che un satellite Starlink difettoso rientrerebbe nell'atmosfera terrestre in cinque anni, mentre il numero elevato di satelliti rappresenta la principale sfida.

L'ESA stima che non tutti gli oggetti in orbita sono tracciati. I modelli statistici suggeriscono che attualmente ci sono circa 40.500 detriti più grandi di 10 cm, 1.100.000 tra 1 e 10 cm e 130 milioni inferiori a 1 cm. La massa totale di tutti gli oggetti in orbita intorno alla Terra è stimata in oltre 12.400 tonnellate.

Man mano che il viaggio spaziale evolve, Krag prevede circa 100 satelliti lanciati annualmente, saliti a oltre 2.000 negli ultimi tre o quattro anni. Krag non esclude futuri lanci di 10.000 satelliti all'anno, man mano che i costi diminuiscono e i veicoli di lancio riutilizzabili diventano più comuni. Riconosce i rischi per i satelliti che operano nella stessa orbita della maggior parte dei detriti spaziali, ma sostiene che una volta superata la soglia dei primi 800 chilometri dopo il lancio, la maggior parte dei veicoli spaziali può evitare il problema statistico.

L'adozione di regolamentazioni spaziali più severe e il prom

Leggi anche: