- La moglie si trova in un incidente mortale sulla A96, lasciando il marito gravemente ferito.

Incidente sfortunato sulla A96 vicino a Holzgünz in Svevia ha causato la morte di una donna di 56 anni. L'uomo alla guida, di 61 anni, ha riportato gravi ferite, secondo quanto riferito dalla polizia. Stava viaggiando verso Lindau quando, per ragioni ancora da chiarire, la sua auto è uscita di strada prima dell'area di sosta di Burgacker-Nord nel distretto di Unterallgaeu.

La vettura, secondo la polizia, è entrata nella zona del terrapieno, ha superato un ponte e ha urtato frontalmente il terrapieno opposto. La vettura gravemente danneggiata si è fermata infine su un sentiero vicino a una fattoria.both the driver and his wife managed to escape the wreckage and seek assistance.

Tuttavia, al arrivo dei soccorsi, le condizioni della donna di 56 anni sono peggiorate drasticamente. Ha bisogno di rianimazione sul posto, ma purtroppo è morta a causa delle gravi ferite interne. Suo marito è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.

Un cane che si trovava nella vettura ha ricevuto cure veterinarie e è stato temporaneamente ospitato in un canile. La procura ha inviato un esperto sul luogo dell'incidente.

I soccorritori hanno contattato la polizia locale per segnalare l'incidente. A causa della gravità delle ferite del 61enne, è stata avviata un'indagine dettagliata da parte della polizia.

