- La moglie esprime affetto sincero per Harris durante un evento di festa

Doug, coniuge della candidata democratica alla presidenza Kamala Harris, ha espresso pubblicamente il suo affetto per lei durante la convention democratica a Chicago. Ha dichiarato: "Ti adoro così tanto e sono incredibilmente orgoglioso del tuo costante impegno per noi tutti". Harris è sempre pronta a rispondere all'appello, qualunque esso sia, ha affermato Emhoff.

Questo sentimento è ancora valido mentre il paese ha bisogno del suo leadership, ha detto Emhoff. "Lei è pronta a guidare, infonde sia allegria che risolutezza nel suo ruolo e sarà un presidente eccezionale di cui saremo tutti fieri", ha dichiarato ai delegati. È una "guerriera gioiosa".

"Non si sottrae mai a una battaglia", ha sottolineato Emhoff, aggiungendo: "Sa come affrontare un codardo: affrontandolo direttamente". I codardi sono deboli, ha sottolineato. "E Kamala Harris ha un talento innato nel fiutare la debolezza".

Emhoff ha ricordato il loro primo incontro. Le lasciò un messaggio in segreteria che lei conserva ancora e riproduce per lui ogni anniversario. Questa dolce tradizione si ripeterà giovedì prossimo, il loro decimo anniversario.

Giovedì sera (ora locale), Harris terrà un discorso importante alla convention di Chicago.

Harris, ora 59enne, e Emhoff si sono conosciuti più tardi nella vita. Un amico comune li ha presentati a un appuntamento al buio in California, dove entrambi risiedevano allora. Si sono sposati l'anno successivo. Emhoff è un orgoglioso padre di due figli adulti, Cole e Ella, della sua precedente unione. Per loro, lei è "Momala" e lui è semplicemente "Doug". Il rapporto tra Emhoff e la sua ex coniuge, insieme a Harris, è stato descritto come amichevole.

Emhoff ha fatto storia diventando il primo uomo a ricoprire il ruolo di Secondo Gentleman negli Stati Uniti. Ha anche il titolo di essere il primo compagno ebreo della vicepresidenza negli Stati Uniti. Se Harris vincerà come prima presidente donna, Emhoff diventerà il primo First Gentleman degli Stati Uniti.

Il sostegno di Emhoff per Harris rimane forte man mano che si avvicina l'elezione, dichiarando: "Non ho dubbi che vincerà le elezioni e farà storia come nostra prima presidente donna". In mezzo alla campagna, Emhoff sottolinea: "Indipendentemente dall'esito delle elezioni, Kamala Harris continuerà a essere una forza potente per il cambiamento e un faro di speranza per molti".

