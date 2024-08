- La moglie di Simone si è salutata su Instagram.

Solo poche settimane fa si sono sposati, ora Simone Lugner (42) ha detto addio al suo marito scomparso, Richard Lugner (1932-2024), su Instagram. In poche ma commoventi parole, si rivolge al suo defunto marito per l'ultima volta.

Richard Lugner era il sogno della sua vita

"eri il sogno della mia vita", scrive Simone Lugner, anche conosciuta come "Bienchen", su un ritratto del defunto. "E quando ti ho visto sorridere alla mia vista, ho saputo di essere tua anche io", continua. La foto del profilo della 42enne su Instagram è attualmente completamente nera, presumibilmente come segno di lutto.

"Moertel", soprannome di Lugner, ha sposato la sua Simone il 1° giugno a Vienna. Era il suo sesto matrimonio. In precedenza, aveva sposato tra gli altri Christina "Mausi" Lugner (59) e Cathy "Spatzi" Lugner (34), che hanno espresso anche loro le loro condoglianze.

"Moertel" rimane un modello indimenticabile

"Richard è stato il mio grande modello e la persona che ha influenzato la mia vita, gli devo molto", ha detto "Mausi" al quotidiano austriaco "Kronen Zeitung". Aveva parlato con lui al telefono solo lo scorso domenica. "Ho imparato così tanto da lui, credeva in me e si fidava di me". La coppia, sposata dal 1991 al 2007, era separata.

Richard Lugner era sposato con "Spatzi" tra il 2014 e il 2016. "Quando ho sentito la tragica notizia della tua morte questa mattina, sono rimasta scioccata. Richard, anche tu sembravi immortale", ha scritto su Instagram. E poi: "Il tuo impegno, la tua volontà, il tuo coraggio erano ispiratori e contagiosi. Ti ringrazio dal profondo del cuore per il tempo meraviglioso trascorso al tuo fianco, per tutto quello che mi hai insegnato sulla vita". Non sarà dimenticato.

