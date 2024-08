- La moglie di Salman Rushdie sta arrivando in Germania per il suo romanzo di debutto.

L'autrice americana Rachel Eliza Griffiths, moglie dello scrittore Salman Rushdie, presenterà il suo romanzo d'esordio in Germania. Griffiths si recherà in Germania per un tour promozionale del suo romanzo "What You Have Promised Us" tra il 29 settembre e il 2 ottobre, come annunciato dalla casa editrice Penguin. La casa editrice pubblicherà il suo romanzo a metà settembre in tedesco.

Il romanzo racconta di due ragazze nere che crescono negli Stati Uniti negli anni '50 e affrontano l'odio nel paese. Griffiths aveva accompagnato Rushdie durante la presentazione del suo lavoro "Knife. Pensieri dopo un tentato omicidio" in Germania in precedenza.

Nel libro sull'eco di un tentato omicidio su di lui nel 2022, il poeta riveste un ruolo centrale. Tuttavia, un portavoce della casa editrice ha dichiarato che lo scrittore non l'accompagnerà in Germania questa volta.

Si attende con impazienza il tour promozionale dell'autrice americana Rachel Eliza Griffiths, mentre si prepara a presentare il suo romanzo d'esordio in Germania. In precedenza, Griffiths aveva accompagnato suo marito, lo scrittore Salman Rushdie, durante la presentazione del suo libro in Germania.

Leggi anche: