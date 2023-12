La moglie di Miles Bridges pubblica sui social media le foto delle sue evidenti ferite dopo l'arresto dell'attaccante degli Hornets a Los Angeles

Nel post di Instagram di venerdì, la Johnson ha descritto le lesioni che dice di aver ricevuto al naso, al polso, all'orecchio e al collo "per essere stata soffocata fino a quando non mi sono addormentata e una grave commozione cerebrale".

"Odio che si sia arrivati a questo, ma non posso più stare in silenzio. Ho permesso a qualcuno di distruggere la mia casa, di abusare di me in ogni modo possibile e di traumatizzare i nostri figli per tutta la vita", ha scritto nel post che accompagna le immagini.

"Non ho nulla da dimostrare al mondo, ma non permetterò a nessuno che possa fare qualcosa di così orribile di non avere rimorsi e di dipingere un'immagine di qualcosa che non sono. Non permetterò alle persone che lo circondano di continuare a mettermi a tacere e di continuare a mentire per proteggere questa persona".

Una delle immagini caricate su Instagram sembra essere un documento di dimissione dal pronto soccorso di un ospedale. Descrive la Johnson come "adulta vittima di abusi fisici da parte del partner maschile" e "aggressione per strangolamento".

Secondo il documento, le lesioni diagnosticate includevano una frattura chiusa dell'osso nasale, una contusione alle costole, contusioni multiple e uno stiramento muscolare al collo.

Nel post su Instagram, la Johnson ha anche detto di essere "spaventata e sofferente per i miei figli che sono stati testimoni di tutto".

Il marito della Johnson, Bridges, 24 anni, è stato arrestato e incriminato a Los Angeles mercoledì, secondo il Dipartimento di Polizia di Los Angeles.

Bridges è stato "arrestato per la violazione del reato 273.5(a) del Codice Penale, Violenza da partner intimo con lesioni" in relazione all'incidente del 27 giugno, secondo un comunicato stampa aggiornato rilasciato venerdì.

La CNN ha contattato il rappresentante di Bridges per un commento, ma non ha ricevuto risposta.

Quando gli è stato chiesto delle immagini e delle accuse, il portavoce dell'NBA Mike Bass ha dichiarato alla CNN: "Stiamo raccogliendo ulteriori informazioni".

La cauzione di Bridges è stata fissata a circa 130.000 dollari e da allora è stato rilasciato, come risulta dai registri del carcere.

"Gli Charlotte Hornets sono a conoscenza della situazione di Miles Bridges. Stiamo raccogliendo ulteriori informazioni. Al momento non rilasceremo ulteriori commenti", ha dichiarato la squadra in un comunicato dell'inizio della settimana.

Bridges è stato scelto dagli Hornets al primo turno del Draft NBA 2018 da Michigan State ed è reduce dal suo miglior anno a livello professionale. Era destinato a diventare restricted free agent in questa offseason.

Secondo i registri del carcere, il prossimo appuntamento in tribunale per Bridges è previsto per il 20 luglio.

Homero De la Fuente della CNN ha contribuito con un servizio.

Fonte: edition.cnn.com