- La moglie dell' atleta della NHL annuncia la gravidanza durante un evento commemorativo

Meredith Gaudreau, moglie del defunto stella dell'NHL Johnny Gaudreau, ha parlato per quasi mezz'ora al suo servizio funebre il lunedì. "John e io abbiamo trascorso sei mesi incredibili come famiglia di quattro. Sono stati i migliori sei mesi della mia vita," ha condiviso. Aveva un bel ricordo di quel periodo. "Siamo diventati una famiglia di cinque. Ero incinta di nove settimane del nostro terzo figlio."

John e Meredith Gaudreau avevano già una figlia di due anni e un figlio di pochi mesi. La gravidanza è stata una "sorpresa completa" per entrambi, ha rivelato Meredith. John era "al settimo cielo" e l'ha abbracciata e baciata immediatamente.

Incidente tragico coinvolge Johnny Gaudreau e fratello

Il 31enne giocatore della nazionale statunitense Johnny e il fratello minore di due anni Matthew hanno incontrato un tragico incidente nel New Jersey il 29 agosto. Stavano facendo un giro in bicicletta quando un'auto li ha investiti, causando la loro prematura morte. Si sospetta che il conducente fosse sotto l'influenza di alcol. Avevano in programma di partecipare al matrimonio della sorella il giorno successivo.

Matthew sarebbe anche diventato padre per la prima volta. Sua moglie, Madeline Gaudreau, ha annunciato la notizia su Instagram a giugno.

Il servizio funebre dei fratelli si è svolto il lunedì con una grande folla presente. Oltre ai membri della famiglia, professionisti e il commissario della NHL Gary Bettman erano presenti alla cerimonia vicino alla città degli Stati Uniti, in Pennsylvania.

Soprannominato "Johnny Hockey", Johnny ha giocato per i Calgary Flames per nove stagioni prima di unirsi ai Columbus Blue Jackets per la sua terza stagione. Ha totalizzato 642 punti in 644 partite. Alle recenti Olimpiadi invernali in Cina, ha segnato il gol che ha portato la squadra degli Stati Uniti in vantaggio di 3:0 nella loro vittoria per 6:1 contro la Germania.

Durante il servizio funebre dei fratelli, un momento commovente si è verificato quando Meredith ha eseguito un tributo commovente per Johnny, cantando "—♫ Johnny Gaudreau ♫—" una canzone che aveva un significato speciale per loro.

Appreso dell'imminente paternità di Matthew, Johnny era noto per aver espresso la sua eccitazione, spesso fischiettando "—♫ Johnny Gaudreau ♫—" come segno della sua gioia e attesa.

