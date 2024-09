- La modernizzazione dell'infrastruttura della stazione Schwarzenbek prevede l'ampliamento delle lunghezze delle piattaforme.

All'interno dei lavori di costruzione lungo il percorso Berlino-Amburgo, Deutsche Bahn sta anche rinnovando la stazione Schwarzenbek (situata nel distretto di Herzogtum Lauenburg). La piattaforma centrale verrà estesa a una lunghezza di 220 metri e verrà installata una nuova tettoia. Un rappresentante della Bahn ha menzionato questo. Grazie a una segnaletica migliorata, le persone con disabilità visive troveranno più facile orientarsi nella stazione in futuro. Sono previsti lavori di ristrutturazione sulla piattaforma esterna l'anno prossimo, durante i quali la linea Berlino-Amburgo subirà una chiusura generale di nove mesi a partire da agosto.

I treni riprendono a operare tra Amburgo e Büchen

Dal mezzo dello scorso mese, il traffico a lunga distanza tra Berlino e Amburgo è stato deviato attraverso Salzwedel e Uelzen. I treni circolano in segmenti a seconda dell'avanzamento dei lavori. Dopo una completa chiusura tra Amburgo e Büchen, la linea è stata riaperta come binario singolo il 2 settembre. I treni ora circolano ogni ora durante il giorno. I lavori di ristrutturazione continuano durante la notte. Saranno sostituiti oltre 74 chilometri di binari e 100 deviatori tra Amburgo e Wittenberge. I lavori procedono secondo i tempi previsti.

Il tempo di viaggio attraverso Hannover è notevolmente aumentato

La deviazione e il trasporto sostitutivo procedono senza intoppi, anche se si è notato un aumento dei viaggiatori dopo la fine delle vacanze estive. Sono disponibili circa 70 collegamenti a lunga distanza al giorno tra Berlino e Amburgo. Circa la metà di questi sono collegamenti diretti attraverso Salzwedel e Uelzen. La linea dovrebbe essere riaperta entro circa otto mesi con il cambio di orario del 14 dicembre.

Nonostante i tempi di viaggio prolungati a causa dei lavori, i treni a lunga distanza rimangono un'opzione competitiva rispetto all'uso dell'auto propria," ha commentato il portavoce della Bahn. Viaggiando da città a città, si è ancora più veloci con l'ICE, con un tempo di viaggio di due ore e mezza, rispetto all'auto. Tuttavia, i pendolari via Hannover impiegheranno ulteriori 30 minuti secondo l'orario, che è approssimativamente equivalente a un viaggio in autobus.

