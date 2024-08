- La moda è sempre più cara, il commercio teme il Bangladesh

Il settore della moda in Germania guarda ansiosamente verso il Bangladesh. Il paese dell'Asia orientale ha recentemente assistito a violente proteste. Il governo del Primo Ministro in fuga Sheikh Hasina ha imposto coprifuoco e ha schierato forze di polizia e militari. Si riporta che oltre 400 persone hanno perso la vita.

Il Bangladesh è il secondo fornitore più importante di abbigliamento per l'industria della moda in Germania, dopo la Cina. Secondo l'Ufficio Statistico Federale, i beni importati dal Bangladesh nel 2023 hanno raggiunto un valore totale di 7,1 miliardi di euro. Quali sono le conseguenze della crisi in Bangladesh per i produttori e i rivenditori di moda?

Il commercio si aspetta impatti

La Federazione del Commercio Tedesco (HDE) si aspetta impatti notevoli e persino aumenti dei prezzi per i consumatori. "Come importante luogo di produzione per l'industria della moda globale, i cierre temporanei delle fabbriche e i disordini nella produzione possono portare a shortages", ha dichiarato il CEO della HDE, Stefan Genth, all'agenzia di stampa tedesca. Ciò potrebbe portare a prezzi più alti e a una disponibilità ridotta di capi di moda per i consumatori.

La Camera di Commercio del Bangladesh riferisce che ci sono stati saccheggi, distruzioni e attacchi con il fuoco contro numerosi stabilimenti tessili. Molte attività sono rimaste chiuse nelle ultime giornate per timore di nuovi attacchi a causa dell'assenza delle forze dell'ordine, secondo il presidente della Camera di Commercio Tedesco-Bangladesh, M Maksud. Egli teme che i clienti stranieri possano ridurre gli ordini al Bangladesh se la situazione non migliorasse. Molti proprietari di fabbriche sperano che la normalità torni presto con il governo di transizione guidato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, che ha prestato giuramento giovedì.

Kik: "Stiamo monitorando da vicino la situazione in Bangladesh"

Il CEO dell'Associazione della Fiera del Commercio Tedesco, Tessuti, Scarpe e Articoli in Pelle (BTE), Axel Augustin, dice: "Se ci sono restrizioni alla produzione più lunghe, non si possono escludere problemi con singoli marchi e rivenditori". Tuttavia, dubita che i clienti se ne accorgeranno, poiché i magazzini sono pieni, soprattutto all'inizio della stagione. Se le temperature sono giuste, si potrebbe offrire anche l'abbigliamento estivo.

L'Associazione della Moda e dell'Industria Tedesca dei Tessuti non riporta finora alcuna anomalia significativa derivante dalla situazione in Bangladesh. Non ci sono stati finora segnalati disordini nelle catene di fornitura, ha dichiarato un portavoce. L'associazione rappresenta principalmente i produttori tessili e di moda di medie dimensioni.

Molte grandi aziende come Zara, Hennes & Mauritz (H&M) e Kik hanno una parte significativa dei loro capi di abbigliamento prodotti in Bangladesh. Un portavoce del discount tessile Kik ha dichiarato su richiesta: "Stiamo monitorando da vicino la situazione in Bangladesh". La priorità assoluta in questa situazione tesa è il benessere delle persone sul posto. Sentono dai loro fornitori in Bangladesh che la situazione si è calmata e che la produzione nelle fabbriche è ripresa.

La rete di fornitori di Kik comprende circa 100 fabbriche tessili in Bangladesh, secondo l'azienda. In caso di interruzioni delle forniture, si trovano rapidamente soluzioni semplici, è stato dichiarato. Gli ordini sono pianificati a lungo termine, garantendo che i clienti possano fare affidamento sull'intera gamma nei negozi. La catena di moda svedese H&M ha riferito: "Secondo le ultime informazioni, la maggior parte delle fabbriche sta riaprendo gradualmente. La sicurezza rimane una priorità".

Hugo Boss e Intersport mirano a produrre di più in Europa

Il Bangladesh è stato uno dei paesi fornitori chiave di abbigliamento per anni, ma è diventato sempre più importante per il mondo della moda e per il commercio tedesco, come mostrano i dati dell'Ufficio Statistico Federale. La quota di importazioni del Bangladesh è passata dal 12% nel 2013 al oltre il 20%.

Ci sono circa 4.000 fabbriche tessili nel paese asiatico, che impiegano oltre quattro milioni di lavoratori, principalmente donne, secondo i dati dell'Associazione dei Produttori e degli Esportatori di Abbigliamento del Bangladesh. Il settore genera oltre 46 miliardi di dollari all'anno, rappresentando oltre l'80% delle esportazioni totali del paese. La maggior parte dei tessuti viene spedita negli Stati Uniti e in Europa.

Cosa sta facendo l'industria della moda locale per mitigare la dipendenza da singoli luoghi in situazioni di crisi? Per minimizzare il rischio di shortages di forniture, i rivenditori e i produttori hanno diversificato la loro produzione e l'hanno distribuita in diversi paesi fornitori, con l'obiettivo di garantire le forniture.

Recentemente, diversi rivenditori hanno annunciato piani per spostare la loro produzione lontano dall'Asia. Il gruppo di moda Hugo Boss vuole produrre di più in Europa e in America. Invi

