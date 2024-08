- La moda controversa sotto controllo

Un curioso fenomeno di moda che sta causando un gran fermento nel mondo della moda sta emergendo: le sopracciglia sbiancate. Questa tendenza è ovunque, soprattutto sulle passerelle, con modelle come Rebecca Mir (32) e Stefanie Giesinger (27) dalla Germania che si uniscono al carrozzone. Approfondiamo questo intrigante fenomeno della moda.

Dove è nato questo trend?

Anche se ha attirato molta attenzione negli ultimi anni e domina molte passerelle, le origini delle sopracciglia sbiancate si possono far risalire a molto tempo fa. Addirittura, già nel Medioevo in Europa, le persone iniziarono a rimuovere le sopracciglia. Durante l'era elisabettiana, sbiancare o rimuovere completamente le sopracciglia era piuttosto comune.

La tendenza della bellezza è tornata nella scena punk ribelle degli anni '80, come atto di ribellione contro le norme di bellezza. Negli anni '90 e 2000, le sopracciglia sbiancate sono diventate sempre più diffuse nell'industria della moda. Anche se non è mai scomparsa del tutto, la tendenza è rinata nel 2023, soprattutto grazie ai vip che hanno riacceso l'interesse e hanno scatenato discussioni accese.

Perché l'interesse per le sopracciglia sbiancate?

Le ragioni dietro questa tendenza sono molteplici. Alcuni designer potrebbero voler sottolineare la semplicità del viso, attirando l'attenzione sulle loro collezioni. Altri potrebbero voler fare una dichiarazione, poiché le sopracciglia sbiancate forniscono un lifting del viso e alterano le proporzioni del viso a seconda della forma del viso individuale.

Chi guida questo trend?

Madonna (65) è stata una delle pioniere di questo trend, presentando lo stile nel 1992, nonostante le critiche dell'epoca. Ma l'icona non si è lasciata scoraggiare dalle critiche; è ricomparsa con le sopracciglia sbiancate di nuovo nel gennaio e febbraio 2023.

La cantante e attrice Lady Gaga (38) sembra essere un fan di questa tendenza. Ha affascinato i fan con le sue apparizioni audaci e inconsuete sui red carpet nel 2016, sfoggiando le sue sopracciglia a malapena visibili. Da allora, Gaga ha costantemente sfoggiato le tendenze delle sopracciglia sbiancate.

Sopracciglia sbiancate al Met Gala

Il Met Gala, un evento di moda annuale noto per spingere i limiti, è probabilmente abituato a questa controversa tendenza di bellezza. Infatti, Katy Perry (39), Kim Kardashian (43), Kendall Jenner (28), e Zendaya (27) sono state tutte avvistate con le sopracciglia sbiancate.

La modella e attrice Julia Fox (34) ha addirittura adottato le sopracciglia sbiancate come il suo look distintivo, abbinandole a un trucco drammatico per un'apparizione indimenticabile.

Arrivando anche in Germania

Era solo questione di tempo prima che questa tendenza raggiungesse le star tedesche. Stefanie Giesinger è stata la prima ad essere avvistata con le sopracciglia sbiancate a luglio. "taff" moderatore Rebecca Mir ha seguito l'esempio, rivelando la sua trasformazione in un video Instagram e persino facendo scalpore con un abito rosso audace e sopracciglia sbiancate a una serata di premiazione.

Non posso negarlo, la crescente popolarità delle sopracciglia sbiancate tra i vip ha senza dubbio alimentato il suo ritorno nel 2023.

