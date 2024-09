La "Mocro-Mafia" olandese combatte le sostanze illegali nella Renania settentrionale-Westfalia.

Una serie di incidenti, un teenager deceduto e prigionieri sottoposti a torture: il Nord Reno-Westfalia sta affrontando una "nuova fase del crimine organizzato". La "Micro-Mafia" sembra essere il principale sospettato, che lascia una scia di sangue attraverso i Paesi Bassi per anni.

Il caos è ricominciato a Colonia. Un misterioso personaggio lascia casualmente una borsa blu vicino all'ingresso di un nightclub, la accende e scappa. La bomba esplode, frantumando le finestre. Un addetto alle pulizie viene ferito dall'esplosione. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato un individuo sospettato di essere coinvolto. Due giorni dopo, a 350 metri dal luogo del primo crimine, c'è un'altra esplosione, questa volta davanti a un negozio di abbigliamento. I pompieri sono stati chiamati per spegnere le fiamme che hanno incendiato la vetrina.

Gli investigatori avvertono che è prematuro trarre conclusioni che colleghino gli incidenti tra loro. I colpevoli rimangono sconosciuti. Tuttavia, il criminologo Robin Hofmann afferma in un'intervista a ntv: "Questo è solo il metodo tipico della Micro-Mafia". La tattica ricorda l'attività criminale nelle città olandesi come Rotterdam e Amsterdam. Sembra che la Micro-Mafia abbia operato attivamente nel Nord Reno-Westfalia per diversi mesi. Esplosioni simili sono avvenute a Düsseldorf, Duisburg, Engelskirchen e a Colonia nei mesi di giugno, luglio e agosto precedenti.

Il termine "Micro-Mafia" è un riferimento collettivo a diverse organizzazioni criminali che operano nei Paesi Bassi da anni, nonostante le perdite. Le città olandesi assistono ogni anno a centinaia di tali attacchi, nonché a esplosioni di ATM, rapimenti e omicidi.

L'attività principale della Micro-Mafia è il traffico di droga, in particolare cannabis e cocaina. Si potrebbe pensare che questo sia un settore che favorisce la segretezza. Tuttavia, nei Paesi Bassi e a volte in Belgio, porta avanti i suoi conflitti apertamente e con ferocia. Questo è evidente nella morte di Peter de Vries, un noto giornalista di cronaca nera nei Paesi Bassi con il proprio programma televisivo. Nel luglio 2021, De Vries è stato colpito ripetutamente mentre passeggiava per il centro di Amsterdam. In seguito, il tribunale ha stabilito che si trattava di un'esecuzione.

"Un macchinario di assassinio ben oliato"

L'esecuzione è stata probabilmente orchestrata da Ridouan Taghi, capo di uno dei più noti cartelli della cocaina del paese, che era sotto processo al momento. De Vries ha fatto da consulente al testimone chiave del processo, il cui fratello e avvocato erano stati colpiti due anni prima. Il nato in Marocco Taghi, che gestiva l'attività dalle Emirati Arabi Uniti e in seguito probabilmente dalla prigione, è stato condannato all'ergastolo a febbraio. È stato il più grande processo contro la mafia olandese della droga finora, definito dalla pubblica accusa come un "macchinario di assassinio ben oliato". La sentenza non è ancora stata emessa.

"Questa è una rete di criminali incalliti che hanno effettivamente minato la democrazia nei Paesi Bassi, ma anche in Belgio", dice Oliver Huth del Bund Deutscher Kriminalbeamter NRW a ntv. "Micro" è un termine slang olandese per i marocchini e simboleggia vari gang che a volte cooperano, a volte competono. Secondo il criminologo olandese professor Cyrille Fijnaut, i gruppi non sono esclusivamente marocchini, ma "tanto diversificati quanto la squadra di calcio nazionale olandese", ha informato la dpa.

Un filo conduttore tra i conflitti è il numero elevato di disaccordi tra i gruppi. Secondo l'analisi di Fijnaut, circa 10-20 persone vengono "eliminate" ogni anno. Sono emersi numerosi resoconti di orrori nei media olandesi, tra cui bombe in auto, una testa mozzata fuori da un bar shisha e una poltrona odontoiatrica trasformata in un dispositivo di tortura. Nel 2022, la Micro-Mafia avrebbe pianificato il rapimento della allora 18enne Principessa ereditiera Amalia.

Escalation tra Micro-Mafia e Clan

Le autorità di sicurezza tedesche si trovano ad affrontare sfide senza precedenti causate dalle crudeli realtà dei Paesi Bassi. La polizia di Colonia ha segnalato un "nuovo livello di violenza nel crimine organizzato", mai visto prima in Germania. La Procura della Repubblica di Colonia parla cautamente di una disputa "tra due gruppi criminali". Droghe del valore di milioni sono state rubate. Vari media affermano che la Micro-Mafia sta cercando di intimidire un clan arabo della Renania Settentrionale-Vestfalia dopo che 300 chilogrammi di cannabis sono scomparsi da un nascondiglio a Colonia.

Il conflitto ha raggiunto il culmine il 5 luglio. All'interno del seminterrato di una villa di Colonia-Rodenkirchen, una donna e un uomo sarebbero stati catturati e torturati. I video acquisiti da "Der Spiegel" mostrano la donna legata a una sedia, con un uomo nudo, imbavagliato e con una ferita sanguinante alla testa sul pavimento. Secondo il resoconto, un interrogatore fa domande su un nascondiglio, probabilmente un nascondiglio di droga, prima di colpire con un oggetto lungo.

I rapiti erano stati precedentemente catturati a Bochum. Il SEK è intervenuto, li ha salvati e ha arrestato sei sospetti. "È stata una delle operazioni più complesse degli ultimi tempi", ha affermato la polizia. Nel frattempo, la misteriosa morte di un 17enne olandese a Solingen all'inizio di luglio rimane irrisolta. Ha accidentalmente fatto cadere una bottiglia contenente un liquido sul marciapiede, causando un'esplosione che ha ucciso il teenager e ferito quattro altri. Gli investigatori stanno esaminando un possibile collegamento con la Micro-Mafia, probabilmente un attacco pianificato fallito.

Non è chiaro se la disputa sulla droga sia collegata alle recenti esplosioni a Colonia. "Non possiamo confermare se questo ha qualcosa a che fare con il composto tranquillante che potrebbe aver scatenato le esplosioni precedenti", ha detto il pubblico ministero capo Ulrich Bremer a "Der Spiegel".

Rifiuto della decriminalizzazione della marijuana

C'è dibattito se le attività della "Micro-Mafia" tedesca siano collegate alla recente decriminalizzazione della marijuana. "Il mercato illegale prospera, ora soddisfa la domanda legale. Non c'è fornitura legale", ha dichiarato Oliver Huth del Bund Deutscher Kriminalbeamter alla dpa. "Noi sul campo abbiamo sempre suggerito: Andate in Olanda, vedete con chi avete a che fare. E se credete di poterli battere con la decriminalizzazione, allora vi auguriamo buona fortuna". Tuttavia, il ministro della Salute Karl Lauterbach nega un collegamento. "Le persone potranno soddisfare la loro domanda legalmente attraverso un'associazione di coltivazione, non hanno bisogno di acquistare da una 'Micro-clan'", ha detto il ministro.

La situazione olandese si sta aggravando, secondo il giurista Fijnaut, a causa della mancanza di coordinamento delle azioni della polizia olandese a livello nazionale. "Servirebbe un task force che coinvolga diverse regioni - e questo non esiste ancora nei Paesi Bassi". Consiglia alle autorità tedesche per la sicurezza di inseguire la "Micro-Mafia" attraverso l'Ufficio federale di polizia criminale - e di non perdere tempo. "In ogni caso, non si dovrebbe seguire l'esempio olandese - non è un buon modello".

