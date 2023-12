La MLB rinvia la partita Guardians-White Sox a causa della positività del test Covid-19 nell'organizzazione di Cleveland

Si tratta del primo rinvio della stagione legato al Covid-19.

Tra coloro che sono risultati positivi al virus che causa il Covid-19 ci sono il manager di Cleveland Terry Francona, l'allenatore della panchina DeMarlo Hale e "altro personale in uniforme", secondo il sito web dei Guardians.

Oltre a Francona, gran parte dello staff tecnico dei Guardians è risultato positivo e sintomatico, ha dichiarato alla CNN una fonte a conoscenza della situazione.

La fonte ha detto che mentre altre squadre hanno avuto più casi di Covid-19 positivi in questa stagione, con i risultati positivi di mercoledì che sono arrivati poco prima dell'inizio di una partita pomeridiana, non era fattibile per una squadra giocare senza un manager e uno staff di allenatori.

Il rinvio è stato annunciato meno di un'ora prima dell'orario di inizio della partita, previsto per le 14:10 ET.

Secondo i protocolli 2022 Covid-19 della MLB - una copia dei quali è stata ottenuta dalla CNN - i giocatori, lo staff e il personale che entrano in stretto contatto con i giocatori sono soggetti a controlli sanitari quotidiani, e se qualcuno segnala dei sintomi deve essere sottoposto a un test.

In caso di test positivo, l'individuo deve isolarsi per un massimo di 10 giorni e può tornare quando viene autorizzato dal medico della squadra e dalla commissione congiunta della MLB composta da due medici e due rappresentanti non medici.

Secondo i protocolli, oltre all'approvazione del medico e della commissione mista, l'individuo deve avere due risultati dei test entro certi parametri e sintomi migliorati o risolti.

La partita di mercoledì doveva essere la finale di una serie di tre partite tra le due squadre al Guaranteed Rate Field di Chicago.

Sarà recuperata il 23 luglio come parte di un double-header a Chicago, con la partita di recupero che inizierà alle 12:10 CT e la partita regolarmente programmata alle 18:15, ha dichiarato la MLB.

La prossima partita in programma dei Guardians è venerdì contro i Minnesota Twins a Minneapolis.

Un portavoce dei Guardians ha dichiarato che il club aveva bisogno di qualche ora per organizzare la logistica e il coordinamento del viaggio prima di rilasciare una dichiarazione della squadra.

Steve Almasy della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com