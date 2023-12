La MLB indaga sull'alterco tra Anthony Rendon dei Los Angeles Angels e un tifoso

In un video pubblicato sui social media, Rendon sembra aver afferrato un tifoso per la maglietta e sostiene che il tifoso lo abbia chiamato "b*tch". Rendon ha poi cercato di colpire il tifoso prima di allontanarsi.

Non ci sono video che mostrino la fase iniziale dell'incidente.

"Siamo a conoscenza del video e stiamo esaminando la questione", ha dichiarato un portavoce della MLB alla CNN.

Gli Angels hanno rifiutato di commentare la questione e hanno detto alla CNN che la squadra si aspetta che Rendon parli ai media prima della partita di sabato a Oakland.

Il 32enne Rendon è andato 0-3 con una battuta a vuoto nella sconfitta per 2-1 di giovedì. Rendon è al suo quarto anno con gli Angels dopo aver firmato con il club per la stagione 2020 e ha saltato gran parte della scorsa stagione per un infortunio al polso.

Fonte: edition.cnn.com