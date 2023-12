La missione di Netanyahu: Distruggere Hamas, riportare a casa gli ostaggi - e farsi rieleggere

- Distruggere Hamas in modo che non possa realizzare il suo obiettivo di ripetere il massacro del 7 ottobre. - Riportare indietro i rimanenti ostaggi detenuti da Hamas.

Ci sono altri obiettivi, come ristabilire la deterrenza nei confronti dei nemici di Israele e rassicurare gli israeliani che lo Stato può ancora proteggerli. Ma questi erano i principali, fino alla settimana scorsa.

Negli ultimi giorni, un terzo obiettivo si è fatto strada senza mezzi termini: far rieleggere il Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

Il tutto è iniziato seriamente circa una settimana fa, quando gli Stati Uniti hanno chiesto sempre più spesso all'Autorità Palestinese (AP), che amministra parti della Cisgiordania occupata da Israele, di prendere il controllo di Gaza dopo la guerra. La risposta di Netanyahu: Non sotto il mio controllo.

Nei commenti ai legislatori, il primo ministro ha affermato che gli Accordi di Oslo - una serie di patti tra Israele e i palestinesi che hanno gettato le basi per le discussioni su un possibile futuro Stato palestinese, e che in precedenza aveva detto che avrebbe rispettato - hanno causato un numero di morti pari a quello del massacro di Hamas del 7 ottobre, "anche se per un periodo più lungo".

Più tardi, Netanyahu - la cui reputazione di "Mister Sicurezza" è a pezzi e la cui popolarità è crollata - è tornato a parlare.

"Gaza non sarà né Hamastan né Fatahstan", ha detto, riferendosi a Fatah, la più grande fazione palestinese, che è stata determinante nella firma degli accordi di Oslo e continua a controllare l'Autorità palestinese, che amministra parti della Cisgiordania occupata da Israele.

Il suo ambasciatore nel Regno Unito è stato ancora più chiaro: Quando Sky News ha chiesto a Tzipi Hotovely se Israele sostiene una soluzione a due Stati, ha risposto: "La risposta è assolutamente no".

Perché questa attenzione a un accordo fallito e vecchio di 30 anni? "Tutti gli ebrei israeliani sono unanimi sulla necessità di smantellare Hamas", ha dichiarato alla CNN Yohanan Plesner, presidente dell'Israel Democracy Institute (IDI). "Bibi [Netanyahu] deve trovare una nuova raison d'etre per rimanere rilevante. Perciò sta tornando al processo di Oslo". "Sta tornando all'enorme e giustificato scetticismo nei confronti di qualsiasi tipo di soluzione che ceda i nostri interessi di sicurezza all'altra parte. E cerca di posizionarsi come... il guardiano di questi interessi di sicurezza. È una manovra politica relativamente accorta".

Purtroppo, dice Plesner, ciò avviene a spese dell'interesse nazionale. Egli ritiene che, in pratica, non vi siano differenze sostanziali nel modo in cui Stati Uniti, Europa o Israele vedono la fine della guerra (con la sconfitta di Hamas), o la fase intermedia che viene subito dopo: si veda l'appello dei ministri degli Esteri britannico e tedesco per un "cessate il fuoco sostenibile", che, tra l'altro, richiede l'ipotesi fantasiosa che Hamas possa deporre le armi. E così, dice Plesner, Netanyahu sta "cercando di pronunciare differenze che sono irrilevanti a questo punto per migliorare la sua sorte politica".

O, per dirla come l'autore di "Bibi" Anshel Pfeffer ha fatto su X, precedentemente conosciuto come Twitter: "Quello che sta accadendo... è che Netanyahu sta consapevolmente sprecando il poco sostegno internazionale di cui gode Israele (soprattutto da parte degli Stati Uniti) per continuare la guerra contro Hamas nel vano tentativo di salvare la propria carriera politica attaccando briga con Biden".

Le sorti di Netanyahu potrebbero essere decise prima del tempo: martedì l'IDI di Plesner ha pubblicato un sondaggio secondo il quale quasi il 70% degli israeliani vorrebbe che il Paese tenesse nuove elezioni non appena finisse la guerra con Hamas.

Il sondaggio, più preoccupante per Netanyahu, ha anche mostrato che il 31% dei suoi elettori del Likud dichiara che la prossima volta voterà per un altro partito (il 16% di questi voterà per un blocco politico completamente diverso).

Netanyahu, ovviamente, è già stato dato per spacciato in passato. Ha sempre dimostrato che i dubbiosi si sbagliavano.

Ma dopo essere stato ampiamente incolpato per i fallimenti che hanno permesso che il 7 ottobre si verificasse sotto il suo controllo, ora sembra incapace di realizzare uno dei suoi principali obiettivi di guerra: riportare a casa gli ostaggi. Durante la tregua di una settimana del suo governo con Hamas, sono stati liberati 110 ostaggi e 240 prigionieri palestinesi. Ma solo un tentativo di salvataggio - quello della soldatessa Ori Megidish - ha avuto successo. I ripetuti tentativi di salvare altri ostaggi sono falliti, culminati con l'uccisione per errore da parte dell'IDF di tre ostaggi israeliani.

Anche prima di questa disfatta, l'IDI ha rilevato che solo un terzo degli israeliani crede che sia possibile recuperare i rimanenti ostaggi israeliani, che sono più di 100. Questa tragedia potrebbe ostacolare Netzger, che ha già fatto il suo ingresso in Israele.

Questa tragedia potrebbe a sua volta ostacolare la capacità di Netanyahu di raggiungere l'altro obiettivo bellico di distruggere Hamas. Sabato sera, migliaia di manifestanti sono scesi nella piazza ribattezzata "degli ostaggi" a Tel Aviv. Hanno chiesto al Primo Ministro e al suo governo di fare di più per riportare a casa i loro cari e di fare di questo la priorità numero uno del governo - non la distruzione di Hamas.

In definitiva, Netanyahu probabilmente farà tutto ciò che gli darà le migliori possibilità di rimanere in carica. "Non si tratta di potere per il potere", dice Plesner.

"Pensa di avere un ruolo estremamente importante nella storia israeliana ed ebraica. L'eredità è estremamente importante. E non vorrebbe che la sua eredità fosse l'attacco del 7 ottobre". Che gli piaccia o no, però, quasi certamente lo sarà.

