La minaccia ingiustificata di armi nucleari contro Berlino non è una mera coincidenza.

11:15 Aggiornamento: Decisione sui Missili a Lungo Raggio Rimboccata di Due SettimaneLa decisione sull'impiego di missili occidentali a lungo raggio da parte dell'Ucraina nel territorio russo potrebbe essere rimandata. È improbabile che una risoluzione venga adottata prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, dove si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo, secondo quanto riportato dal medium statunitense Bloomberg. Il Segretario degli Esteri britannico Lammy suggerisce che l'incontro dell'ONU sarà l'occasione successiva per discutere l'uso di missili a lungo raggio. Il Presidente ucraino Zelenskyj intende ribadire la sua richiesta durante l'incontro. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato USA Blinken hanno visitato Kyiv per discutere i piani di Zelenskyj per gli attacchi sul territorio russo. Blinken intende discutere di questo con il Presidente USA Biden venerdì. Il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden venerdì.

10:31 Blinken Si Fermerà in Polonia nel Ritorno da KyivIl Segretario di Stato USA Blinken si fermerà in Polonia, importante sostenitore dell'Ucraina, nel suo ritorno da Kyiv. Sono previsti incontri con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda. Blinken è probabile che discuta della futura cooperazione con la Polonia, principale porta logistica per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. La Polonia ha anche notevolmente aumentato la sua spesa militare dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla società di difesa USA Boeing del valore di dieci miliardi di dollari.

09:59 L'Ucraina Rapporta 64 Droni Russi e 5 Missili nell'Attacco NotturnoL'aeronautica ucraina riferisce che l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni da combattimento di origine iraniana. 44 droni sono stati intercettati. I dati militari non sono verificabili nei dettagli. La difesa aerea è stata attiva diverse volte nella zona di Kyiv per abbattere i droni in avvicinamento.

09:11 Esperto Russo Chiede un Deterrente Nucleare più ForteLa Russia dovrebbe chiaramente segnalare la sua disponibilità all'uso di armi nucleari, secondo l'influente esperto di politica estera russo Sergei Karaganov. Il principale obiettivo della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere "convincere tutti i nemici attuali e futuri che la Russia è pronta all'uso di armi nucleari", ha detto Karaganov al giornale russo "Kommersant". Mosca potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese della NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Gli Stati Uniti mentirebbero se affermassero di garantire la protezione nucleare per i loro alleati. Karaganov ha ripetutamente chiamato la Russia a considerare un attacco nucleare preventivo per intimidire i suoi nemici. Alcuni esperti occidentali credono che Karaganov serva una funzione utile per il Cremlino esprimendo opinioni che allarmano l'Occidente e fanno apparire Putin più moderato in confronto.

08:46 L'Ucraina Spera nell'Approva dei Missili a Lungo Raggio OccidentaliLa speranza sta crescendo in Ucraina che presto potrebbe essere autorizzata a condurre attacchi più profondi nel territorio russo utilizzando armi occidentali. Il Segretario di Stato USA Blinken ha sottolineato durante la sua visita a Kyiv che vuole "assicurarsi che l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". "Nel Regno Unito, i segni sembrano già indicare il via libera", riporta The Independent.

08:04 Intelligence Ucraina Rapporta l'Abbattimento di un Aereo da Combattimento RussoA seguito dei rapporti di ieri secondo cui un aereo da combattimento russo Su-30SM era scomparso dai radar, l'intelligence militare ucraina riferisce ora che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il Kyiv Independent riporta che l'aereo da combattimento, valutato 50 milioni di dollari e stazionato in Crimea, è stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 La Città Ucraina di Konotop Soffre di un Attacco di Droni in Grande StileIl numero di feriti nell'attacco notturno con droni russi contro l'infrastruttura energetica della città di Konotop nella regione di Sumy è salito a 13, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale. Tra i bersagli c'era un edificio residenziale nel centro della città.

06:42 Il Parlamento Tedesco Discute il Pacchetto di Sicurezza Proposto; Eccezioni per i Rifugiati UcrainiIl Bundestag tedesco discuterà per la prima volta oggi il pacchetto di sicurezza proposto dal governo federale, che, tra le altre cose, prevede il ritiro dello status di rifugiato per coloro che tornano nel loro paese d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, ad esempio per i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 La TV Russa Accusa il Sabotaggio Contro Trump Durante il Debito TelevisivoVari commentatori della televisione di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump durante il suo dibattito televisivo contro Kamala Harris, come riportato dal Kyiv Independent. Trump è stato "svantaggiato", hanno detto. La verifica dei fatti delle affermazioni di Trump è stata criticata. Molti osservatori hanno creduto che Trump avesse perso il dibattito. Il repubblicano ha annunciato che, se vince le elezioni, porrà fine alla guerra in Ucraina immediatamente.

**04:50 L'Attacco Russo a Konotop Causa Gravi Dann

03:29 Lettonia Invia Ulteriori Aiuti Militari all'UcrainaLa Primo Ministro lettone, Evika Siliņa, ha annunciato durante la sua visita a Kyiv un pacchetto di supporto militare per l'Ucraina, che comprenderà veicoli corazzati da trasporto truppe. Lo ha annunciato il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal su X dopo l'incontro con Siliņa. Secondo Shmyhal, entrambi i paesi stanno anche discutendo un'espansione della cooperazione nell'industria della difesa.

here.

01:32 Regno Unito Richiama Imprenditore Iraniano per Consegne di Missili a RussiaIl Regno Unito ha convocato un imprenditore iraniano a causa delle accuse di consegne di missili iraniani alla Russia, come dichiarato dal Ministero degli Esteri britannico a Londra. Il governo britannico ha sottolineato che tale trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe considerato un'escalation pericolosa, che scatenerebbe una risposta decisa. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto sanzioni aggiuntive all'Iran a causa dei sospetti spedizioni, sospeso anche gli accordi aerei bilaterali. In precedenza, l'Unione Europea aveva menzionato "informazioni attendibili" riguardo alle consegne di missili dell'Iran alla Russia.

qui.00:14 L'Ucraina Registra il Deployment di Soldati Inexperti da Parte della RussiaI rapporti dell'esercito ucraino indicano che la Russia sta inviando soldati non addestrati al fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate di Kharkiv, ha sottolineato che i troops che partecipano all'attacco su Vovchansk non sono adeguatamente istruiti. Non è chiaro se questi nuovi troops sono ex criminali o coscritti da paesi periferici come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Il Sindaco di Ivano-Frankivsk Introduce Ispettori di Lingua RussaIl sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, ha rivelato i piani per le pattuglie per contrastare l'aumento dell'uso del russo. "Questo è un'iniziativa guidata dalla comunità e chiunque può unirsi come monitor linguistico", ha dichiarato Martsinkiv in un'intervista a NTA. Molti sfollati dalle regioni ucraine dell'est, che parlano principalmente russo, si sono trasferiti in questa città di lingua ucraina. Martsinkiv si aspetta che almeno 100 monitor linguistici si iscrivano, con 50 che lo hanno già fatto. Ha anche fornito un numero di telefono per i cittadini che vogliono segnalare l'uso pubblico della lingua russa. L'afflusso di rifugiati dalle regioni di lingua russa nell'est e nel sud ha spinto milioni a cercare rifugio nella parte occidentale dell'Ucraina di lingua ucraina.

21:42 Erdogan Chiede il Ritorno della Crimea all'UcrainaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto appello per il ritorno della penisola annessa della Crimea all'Ucraina. "Il nostro sostegno incondizionato per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina comporta il ritorno della Crimea", ha dichiarato Erdogan in un messaggio video alla conferenza sulla Crimea. Lanciata nel 2021, la piattaforma della Crimea mira a richiamare l'attenzione globale sulla situazione della penisola della Crimea.

21:05 Zelenskyy Condivide il Piano di Vittoria dell'Ucraina con gli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sottolinea l'importanza del sostegno degli Stati Uniti nel contrastare l'invasione russa. "La nostra strategia per la vittoria (...) dipende heavily dall'assistenza e dalla cooperazione degli Stati Uniti e degli altri partner", spiega Zelenskyy in una conferenza stampa a Kyiv. La strategia prevede il rafforzamento dell'Ucraina e la costrizione della Russia a ritirarsi dalla guerra. Secondo Bloomberg, Zelenskyy deve presentare un piano di battaglia chiaro agli Stati Uniti per rimuovere i limiti all'impiego delle armi occidentali. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Tony Blinken e il Segretario degli Esteri britannico Lammy hanno visitato Kyiv per discutere una strategia a lungo termine per l'anno successivo per comprendere meglio le ambizioni dell'Ucraina.

here.

20:37 Blinken Chiarisce la Posizione di Biden sugli Attacchi ai Target RussiIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno lavorando attivamente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, consentendo loro di utilizzare armi a lungo raggio per colpire i target russi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste esigenze venerdì, ha annunciato Blinken in una conferenza stampa congiunta con il Segretario degli Esteri britannico David Lammy e il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Kyiv. "Stiamo dando priorità all'abilità dell'Ucraina di difendersi efficacemente", ha dichiarato Blinken, sottolineando "la vittoria" come obiettivo degli Stati Uniti.

Potete trovare ulteriori dettagli qui.

La Commissione ha discusso il possibile dispiegamento di missili a lungo raggio occidentali da parte dell'Ucraina, con il Segretario degli Esteri britannico Lammy che ha suggerito che potrebbe essere un argomento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Despite The Commission's deliberations, the decision on Ukraine's use of long-range missiles against Russian territory remains delayed, with discussions expected at the September 24 UN meeting.

Leggi anche: