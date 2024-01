La migliore dieta del 2024 è una dieta di provata efficacia per la salute generale

La dieta mediterranea si è classificata al primo posto anche nelle categorie dieta più facile da seguire, dieta più adatta alle famiglie, dieta migliore per un'alimentazione sana e dieta migliore per il diabete, per le ossa e le articolazioni e per la salute del cuore, secondo il rapporto.

La dieta DASH (dietary approaches to stop hypertension) si è aggiudicata il secondo posto come miglior dieta, mentre la dieta MIND (Mediterranean-DASH intervention for neurodegenerative delay) ha conquistato il terzo posto nell'elenco delle 30 diete. Tutte e tre le diete sono a base vegetale e si concentrano su frutta e verdura, cereali integrali, fagioli e semi.

Il comitato del premio, composto da 43 esperti nutrizionisti, ha valutato per la prima volta la dieta vegana, che si è aggiudicata il terzo posto tra le migliori diete a base vegetale. Tra le altre diete recentemente valutate per il 2024 vi sono la dieta Dukan (28 su 30 migliori diete complessive); la dieta Herbalife Nutrition (29 su 30 diete); la HMR (Health Management Resources) (21 su 30 diete) e il suo marchio gemello, il Profile Plan (19 su 30 diete); e la dieta Plantstrong (ex Engine 2), che si è classificata al 15° posto nella categoria migliore dieta complessiva.

"Il mondo delle diete e della nutrizione può essere travolgente e pieno di disinformazione e di affermazioni inesatte sulla salute", ha dichiarato in un'e-mail Gretel Schueller, managing editor del settore salute di U.S. News & World Report.

"Per questo motivo U.S. News fa il lavoro sporco per i suoi utenti, raccogliendo i suggerimenti di esperti di medicina e nutrizione riconosciuti a livello nazionale per determinare quali diete si posizionano ai primi posti per completezza nutrizionale, facilità di applicazione e promozione di uno stile di vita sano a lungo termine".

Che cos'è lo stile alimentare mediterraneo?

Secondo alcuni studi, la dieta mediterranea può ridurre il rischio di diabete, colesterolo alto, demenza, perdita di memoria, depressione e cancro al seno. Il piano alimentare, che è più uno stile alimentare che una dieta ristretta, è stato anche collegato a ossa più forti, a un cuore più sano e a una vita più lunga.

La dieta prevede una cucina semplice e a base vegetale, con la maggior parte di ogni pasto incentrata su frutta e verdura, cereali integrali, fagioli e semi, con qualche noce e una forte enfasi sull'olio extravergine di oliva. I grassi diversi dall'olio d'oliva, come il burro, sono consumati raramente, se non del tutto, e lo zucchero e i cibi raffinati sono riservati alle occasioni speciali.

La carne rossa è usata con parsimonia, di solito solo per insaporire un piatto. Si incoraggia il consumo di pesce sano e grasso, ricco di acidi grassi omega-3, mentre uova, latticini e pollame sono consumati in porzioni molto più piccole rispetto alla dieta occidentale tradizionale.

Le interazioni sociali durante i pasti e l'esercizio fisico sono elementi fondamentali dello stile alimentare mediterraneo. I cambiamenti nello stile di vita che fanno parte della dieta includono mangiare con amici e familiari, socializzare durante i pasti, mangiare con attenzione i cibi preferiti e impegnarsi in movimenti e attività fisica consapevoli.

Ultimo posto nella classifica degli esperti

L'ultimo posto nell'elenco delle 30 migliori diete in assoluto è andato alla dieta del cibo crudo, che raccomanda di mangiare cibi che non sono stati "cotti, lavorati, cotti al microonde, irradiati, geneticamente modificati o esposti a pesticidi o erbicidi", secondo il rapporto.

Sebbene questi attributi possano sembrare salutari, la dieta è eccessivamente restrittiva dal punto di vista nutrizionale e potrebbe non essere sicura per alcune persone, secondo il sito web di U.S. News & World Report. In effetti, cucinare alcuni alimenti "consente una maggiore varietà e aumenta l'apporto di proteine e altri nutrienti essenziali", ha dichiarato la dottoressa Vanita Rahman, medico di medicina interna e direttore del Barnard Medical Center di Washington.

"Il modo più sicuro e salutare per gustare i cibi crudi è quello di seguire una dieta integrale a base vegetale, ricca di frutta e verdura crude e di lenticchie, fagioli, cereali e verdure cotte", ha dichiarato Rahman nella valutazione del sito web.

La popolare dieta keto si è piazzata al 25° posto nella classifica generale, ma ha conquistato il primo posto nella categoria delle migliori diete veloci per la perdita di peso, secondo il rapporto. Tuttavia, gli esperti affermano che la dieta, che prevede la limitazione dei carboidrati a circa 20 al giorno, è troppo restrittiva per essere seguita a lungo.

"Vedo molte persone che seguono la dieta keto quando vogliono perdere peso e poi la abbandonano quando non ce la fanno più. È difficile attenersi a questa dieta e molte persone non stanno seguendo una dieta keto, ma una dieta a basso contenuto di carboidrati", ha dichiarato Amanda Sauceda, dietista registrata e membro del panel , in una valutazione sul sito U.S. News & World Report.

Le persone affette da patologie cardiache, epatiche e renali e da alcuni tipi di cancro non dovrebbero seguire questa dieta, si legge nel rapporto. Anche i bambini a cui il medico non ha detto di perdere peso, le persone in gravidanza e gli atleti ad alte prestazioni non dovrebbero seguire la dieta keto.

Una revisione di studi del 2023 ha rilevato il timore che il mantenimento della dieta keto per più di due anni possa causare declino cognitivo, carenze nutrizionali, calcoli renali, malattie cardiache e perdita di massa muscolare.

