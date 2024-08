- La mia prospettiva è che la stagione di pesca degli isturioni in MV si rivelerà più promettente nel 20XX rispetto alle previsioni per il 2023.

Questa estate, i cigni hanno registrato un aumento delle coppie che nidificano nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, superando le cifre del 2023. Nella passata regione di Ludwigslust, sebbene ci fossero 3 coppie in meno rispetto all'anno precedente, sono stati comunque schiuduti 187 pulcini, ovvero 26 in più rispetto al 2023. Questa informazione è stata condivisa dal "papà cigno" regionale, Helmut Eggers, del Gruppo di Lavoro Statale per la Protezione del Cigno Bianco MV, che attribuisce l'aumento alla disponibilità di cibo a causa delle condizioni più umide.

Per quanto riguarda le statistiche generali dello stato per la stagione del cigno del 2024, Eggers ha dichiarato che sono ancora sconosciute. Tuttavia, l'NDR ha riferito che più di 700 coppie hanno nidificato con successo nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore quest'anno. Secondo l'Unione per la Protezione della Natura (NABU), vent'anni fa c'erano circa 1100 coppie e 2400 giovani cigni.

Critica al Ministro dell'Agricoltura Özdemir

Eggers, tuttavia, dubita che i numeri dei cigni torneranno ai vecchi livelli. Ha sottolineato la riduzione dei prati e la scarsa disponibilità di cibo sui grandi campi per i cigni. La loro principale fonte di cibo sono i topi, ma per i giovani sono cruciali i vermi e gli insetti, e le rane sono sempre più rare.

In questo contesto, Eggers ha criticato il Ministro dell'Agricoltura federale Cem Özdemir (Verdi) per aver concesso i terreni incolti a scopi agricoli. "Il cigno è stato lasciato indietro", ha dichiarato. "Sui campi di mais o di grano non trova cibo". Secondo le norme dell'UE, gli agricoltori dovrebbero lasciare incolti il 4% dei loro terreni agricoli ogni anno per sostenere la biodiversità. Tuttavia, Özdemir ha sospeso questa norma anche nel 2024, come nel 2023.

Segnale di migrazione dal Mar di Marmara

La maggior parte dei giovani cigni ha intrapreso il viaggio verso sud all'inizio di agosto, mentre i cigni adulti si stanno preparando per partire. Già un cigno con un localizzatore ha raggiunto il Mar di Marmara vicino a Istanbul. "Sta volando lungo la rotta orientale attraverso il Libano, Israele ed

Leggi anche: